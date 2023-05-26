الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لافروف: روسيا مستعدة لتزويد الجيش الصومالي بمعدات عسكرية لمكافحة الإرهاب

لافروف
لافروف

قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن الولايات المتحدة وحلفاؤها يسعون بلا خجل إلى توسيع حلف الناتو شرقاً رغم كل الوعود السابقة. 

وأضاف لافروف خلال كلمته في مؤتمر صحفي، الذي أذيعته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا مستعدة لتزويد الجيش الصومالي بالمعدات العسكرية لمكافحة الإرهاب. 

وتابع: "هناك ضرورة لاحترام المصالح الإفريقية". 

وشدد لافروف على رفع عقوبات مجلس الأمن الدولي عن الصومال، مردداً: "فهي بالفعل قديمة، إنهم يعيقون الآن جهود الحكومة الصومالية لتحقيق الاستقرار في الوضع".

روسيا الصومال ارهاب الصومال لافروف وزير الخارجية الروسي

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