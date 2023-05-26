الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عامل بكمية من الشابو قبل ترويجها في الإسماعيلية

الشابو
الشابو

تمكن ضباط مركز فايد بمديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط عامل مطلوب على ذمة قضايا، وبحوزته كمية من مخدر الشابو قبل ترويجها على عملائه من راغبي الكيف بدائرة مركز فايد.

كانت قد وردت معلومات إلى معاون مباحث مركز فايد، تفيد بقيام عامل، يقيم بدائرة مركز فايد، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة ترويج المخدرات.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان الجهات المختصة، أمكن ضبط المتهم وبحوزته" كمية من الشابو المخدر تزن 200 جرام تقريبا، ومبلغ مالي، وهاتف محمول".

وبالكشف عن المتهم، تبين أنه مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتحريات، اعترف بحيازته المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.

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