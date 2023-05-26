مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: رسائل الرئيس السيسى للمستثمرين محفزة ومطمئنة

أشاد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، بدعوات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمستثمرين المصريين والأجانب، خلال افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة إلى المشاركة في المشروعات القومية، مؤكدًا أن هذه رسالة إيجابية ستعزز فرص جذب الاستثمار إلى مصر.

وكشف سمير صبري، عن أن دعوة الرئيس السيسي للمستثمرين اليوم، لم تكن الدعوة الأولى، فلم يترك الرئيس السيسي أي فرصة للاجتماع بالمستثمرين والاستماع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم لتحسين مناخ الاستثمار، كما يواصل دعواته للمستثمرين للاستثمار منفردين أو بالشراكة في كل مشروعات الدولة، مع توجيهاته المستمرة لأجهزة الدولة بتذليل كل العقبات وفتح المجال أمام المستثمرين.

وأشار سمير صبري، إلى أن الرئيس السيسي، بتلك الدعوات يرسل رسائل تحفيز وطمأنة للمستثمرين المصريين والأجانب بأن ملف الاستثمار تحت رعايته هو بصفته وشخصه، خاصة أن تلك الدعوة تتزامن مع انعقاد جلسة الاستثمار ضمن جلسات الحوار الوطني منذ أيام التي خرجت بمجموعة من التوصيات المتنوعة والشاملة ورفعت أمام الرئيس، وكلنا ثقة في استجابته لأغلبها، خاصة في ظل رئاسته المجلس الأعلى للاستثمار.

وأوضح سمير صبري، أن افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بشكل متكامل داخل الأراضي المصرية بدلًا من تصديره كمادة خام يعزز من القيمة المضافة للموارد الطبيعية المصرية بتصديرها مصنعة وليست مواد خام، كما يصب ذلك في اتجاه تشجيع القطاع الخاص، موضحًا أن هذا المجمع ه‍و الأول من نوعه في المنطقة ويتمتع بمزايا نسبية؛ فالكوارتز المصري يتمتع بدرجة نقاء تصل إلى الـ99%، ويعتبر ذا قيمة استراتيجية، لأنه يدخل في العديد من الصناعات المؤثرة العالمية، منها الرقائق والشرائح الإلكترونية وأشباه الموصلات والخلايا الخاصة بالطاقة الشمسية، وغيرها.

واعتبر سمير صبري، أن هذه الافتتاحات تعكس الخطوات الجادة للدولة المصرية نحو توفير البديل المحلي لأي مكون صناعي.

وطالب صبري المستثمرين بالبناء على جهود الدولة في هذا الاتجاه، وتقديم مقترحات ومشروعات لتصنيع المزيد من مستلزمات الإنتاج واستغلال البيئة المصرية الخصبة بالعديد من الموارد الطبيعة والمواد الخام والمعادن.