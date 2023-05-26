الخطوط الجوية البريطانية تلغى عشرات الرحلات جراء مشاكل فى أجهزة الكمبيوتر

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، اليوم الجمعة، عن إلغاء عشرات الرحلات الجوية، اليوم، جراء مشاكل في أجهزة الكمبيوتر، أسفرت عن تعطل خطط آلاف المسافرين في بداية عطلة نهاية أسبوع مزدحمة.

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن معظم الـ42 رحلة المتضررة كانت متوجهة في مسارات قصيرة المدى من وإلى مطار هيثرو، أكثر مطارات أوروبا ازدحاما.

- خروج طائرات وطواقم من الخدمة

وأسفرت مشاكل الحاسوب، أمس الخميس، عن خروج طائرات وطواقم من الخدمة، اليوم الجمعة، الذي كان من المتوقع أن يصبح أكثر الأيام ازدحاما في السفر الجوي في المملكة منذ ما قبل جائحة كورونا.

وأشارت الوكالة إلى تأخر رحلات أخرى، حيث لم يتمكن بعض المسافرين من تسجيل الدخول عبر الإنترنت.

من جانبها، أعلنت الخطوط الجوية عن تلك المشكلة من خلال موقعها الإلكتروني قائلة: "نحن على دراية بمشكلة فنية نعمل بجدية على حلها"، وفقا لما نقلته قناة «روسيا اليوم» قبل قليل.

وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يصبح السفر مزدحما خلال الأيام القليلة المقبلة، نظرا لتزامن ثلاثة أيام عطلة نهاية الأسبوع مع بداية عطلة مدتها أسبوع لمعظم المدارس في بريطانيا.