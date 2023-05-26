الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكاثوليكية تُحيي ذكرى ظهور مريم العذراء سيّدة النافورة في كارافاجيو

كنيسة
كنيسة

تحيي الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم، ذكرى ظهور مريم العذراء سيّدة النافورة في كارافاجيو.

وقال الأب وليم عبد المسيح سعيد- الفرنسيسكاني في دراسة له: أنه في 26مايو 1432، في الساعة الخامسة مساءًا كانت جيانيتا فارولي، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، زوجة فرنشيسكو فلاح إيطالي مدمنًا على الكحول، تحمل حزمًا من العشب لماشيتها على الطريق إلى ميسانو بالقرب من كارافاجيو. كان سكان البلدة كلّهم يعرفونها. امرأة مؤمنة ولطيفة ومخلصة.
 

وتابع: فجأة ظهرت أمامها سيّدة رائعة الجمال ترتدي ثوبًا أزرق وتضع على رأسها وشاحًا أبيضًا يغطي شعرها ذي اللون البني الفاتح، مندهشة من الرؤيا التي تجلّت أمامها .


موضحًا: وركضت جيانيتا إلى كارافاجيو وأخبرت الجميع عن ظهور السيدة العجائبي. بدأ الناس يحضرون إلى المكان وشاهدوا النبع الذي لم يكن موجودًا من قبل. زارها أعداد كبيرة من المرضى وتعافوا بعد الصلاة، وتركتهم الآلام والأمراض.


وتابع: بُنيت كنيسة متواضعة في مكان الظهور بفضل دوق ميلانو، فيلبرتو ماريا فيسكوتي. في عام 1575، استخدم أسقف ميلانو القدّيس تشارلز بوروميو المهندس المعماري بيليغرينيو تيبالدي لتوسيع الكنيسة التي لا تزال موجودة وتجذب الكثير من الحجّاج، والنبع لا يزال قائمًا إلى يومنا هذا؛ يبدأ تحت الكنيسة (تمامًا في المكان الذي ظهرت فيه العذراء مريم) ويتدفق إلى الجدار الخارجي للكنيسة وإلى نافورة خاصة داخل المعبد.
امضيفًا: وأستمرت مراحل البناء بالتناوب على فترات طويلة حتى العقود الأولى من القرن الثامن عشر، مع تغييرات عديدة، وإن كانت طفيفة ، مقارنة بالتصميم الأصلي للمهندس تيبالدي.
 

مختتمًا: ويقف المعبد الضخم وسط سهل شاسع تحيط به أروقة متشابهة في جميع الجوانب الأربعة، يعلوها 200 قوس (قناطر)، لحوالي 800 متر. أمام الممر الذي يربط وسط المدينة نصب عمودي، من خلال نقوشها، تذكرنا بالمعجزات العديدة المنسوبة إلى مريم العذراء في كارافاجيو. يوجد خلف النصب نافورة كبيرة، تمر مياهها تحت المعبد، يتدفق الينبوع المقدس إلى الفناء الخلف.

الاب وليم عبد المسيح الأب وليم عبد المسيح سعيد الكنيسة الكاثوليكية بمصر الكنيسة الكاثوليكية الكاثوليكية بمصر

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