الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بمناسبة السيامة الأسقفية.. "كاريتاس مصر" تهنئ الأنبا مرقس

كنيسة
كنيسة

هنأت أسرة جمعية كاريتاس مصر، وعلى رأسها المستشار الدكتور جميل حليم، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور أيمن صادق، المدير العام للجمعية، الأنبا مرقس وليم، بمناسبة سيامته الأسقفية، وتجليسه علي كرسي إيبارشية القوصية (قسقام) للأقباط الكاثوليك.

وفي بيان لها منذ قليل،  تمنت كاريتاس مصر للأنبا مرقس وليم خدمة مثمرة. 

وعلى صعيد أخر نظم مركز سيتي للتدريب والدراسات فى الإعاقة، التابع لجمعية كاريتاس مصر، بسوهاج، بالتعاون مع كلية التربية الرياضية - جامعة سوهاج، والمركز الإعلامي لكلية التربية الرياضية بسوهاج، الملتقى الترويحي الثاني للأشخاص ذوي الهمم، تحت شعار "إيد فى إيد"، بالملاعب المفتوحة بالجامعة.  

وشارك طلاب كلية التربية الرياضية، قسم إدارة، بقيادة الدكتور محمد عبد المحسن في تنظيم الملتقى، وتنظيم ألعاب ترويحية للأطفال ذوي الهمم.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عمران، نائب رئيس جامعة سوهاج لشؤون المجتمع، والدكتور أحمد محمد عبد الله، عميد كلية التربية الرياضية - جامعة سوهاج، بالإضافة إلى السيد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بسوهاج.

التضامن الاجتماعي التربية الرياضية اقباط الكاثوليك الدكتور خالد عمران الصلاة والاحتفال السيامة الأسقفي

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

تراجع جديد لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 26-5-2023

"مليونير".. ضبط متسول بحوزته دولارات وتامول فى القاهرة

مشهد إيماني بديع.. الملايين يصدحون بالصلاة على النبي في مساجد مصر

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

شرطة التعمير: ضبط 174 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطلق النار على فلسطينى بزعم تنفيذ عملية طعن فى الخليل

الاتحاد الأوروبى لنقابات العمال يقرر مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية

الاحتلال يعتقل مواطنًا ويصيب العشرات بالاختناق فى بلدة بيت أمر