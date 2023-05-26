بمناسبة السيامة الأسقفية.. "كاريتاس مصر" تهنئ الأنبا مرقس

هنأت أسرة جمعية كاريتاس مصر، وعلى رأسها المستشار الدكتور جميل حليم، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور أيمن صادق، المدير العام للجمعية، الأنبا مرقس وليم، بمناسبة سيامته الأسقفية، وتجليسه علي كرسي إيبارشية القوصية (قسقام) للأقباط الكاثوليك.

وفي بيان لها منذ قليل، تمنت كاريتاس مصر للأنبا مرقس وليم خدمة مثمرة.

وعلى صعيد أخر نظم مركز سيتي للتدريب والدراسات فى الإعاقة، التابع لجمعية كاريتاس مصر، بسوهاج، بالتعاون مع كلية التربية الرياضية - جامعة سوهاج، والمركز الإعلامي لكلية التربية الرياضية بسوهاج، الملتقى الترويحي الثاني للأشخاص ذوي الهمم، تحت شعار "إيد فى إيد"، بالملاعب المفتوحة بالجامعة.

وشارك طلاب كلية التربية الرياضية، قسم إدارة، بقيادة الدكتور محمد عبد المحسن في تنظيم الملتقى، وتنظيم ألعاب ترويحية للأطفال ذوي الهمم.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عمران، نائب رئيس جامعة سوهاج لشؤون المجتمع، والدكتور أحمد محمد عبد الله، عميد كلية التربية الرياضية - جامعة سوهاج، بالإضافة إلى السيد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بسوهاج.