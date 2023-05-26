الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم الغربية يوجه بوضع ضوابط أعمال لجان الامتحانات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، اجتماعًا، مع أعضاء غرفة عمليات التعليم الفني الرئيسية بالمديرية، بحضور مدير عام التعليم الفني، مدير إدارة الأمن، مديرى الإدارات النوعية (صناعى، زراعى، تجارى، وفندقى)، ممثل التأمين الصحى، مسؤول الاستراحات، مسؤول التطوير التكنولوجى، أعضاء اللجنة الثلاثية، الشئون القانونية، رؤساء لجان الإدارة (صناعى، زراعى، تجارى) قطاع طنطا، ورئيس مركز توزيع الأسئلة للدبلومات الفنية بالغربية، وعبر WEBEX  MEETINGS  مع الإدارات التعليمية العشر online، بحضور مديري عموم الإدارات التعليمية، ومديري التعليم الفني بالإدارات، وفي وجود رئيس لجنة الإدارة بكل نوعية و(رؤساء/ ومراقبين أوائل) لجان سير الامتحان نطاق الإدارة.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتور محمد عمارة، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني.

وشدد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، على وضع ضوابط أعمال لجان سير الامتحانات، وكذلك العقبات أو المشاكل التي قد تعوق حسن سير العمل داخل هذه اللجان، وكيفية التغلب على الطرق المختلفة للغش عبر الوسائل الالكترونية، واستخدام العصا الإلكترونية داخل اللجان لاكتشاف الهواتف لدى الطلاب، مشددًا على التنبيه على من له حق استخدام الهاتف المحمول داخل اللجنة وهم رئيس اللجنة والمراقب الأول وعضو لجنة الإدارة فقط.

وأشار وكيل تعليم الغربية على التنبيه بالتعليمات الواردة في الكتاب الدورى رقم 22 بتاريخ 25/5/2023 بشأن الاستعداد لأعمال الامتحانات العامة للعام الدراسى 2022/2023 وتم تكليف مديرى الإدارات بطبع وتوزيع الكتاب الدورى على رؤساء اللجان للنوعيات المختلفة وأيضًا الضوابط الواردة من الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية بتاريخ 23/5/2023.

تعليم الغربية يشدد كيفية التغلب الطرق المختلفة للغش الالكترونية بامتحانات

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