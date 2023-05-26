"القاهرة الإخبارية" ترصد آخر الاستعدادات لحفل الزفاف الملكى فى الأردن

قالت آية السيد، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من عمّان، إن هذا الأسبوع يسمى بأسبوع الاحتفاليات للأردنيين، وهو حدث ينتظره الملايين، وهناك فعاليات شعبية وأخرى تقوم بها الهيئات الحكومية والخاصة احتفالًا بزفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وأضافت "السيد" أن الأمير "الحسين" يحرص على أن يشارك كافة الأردنيين في زفافه، وهناك احتفالات عديدة ستحدث على مدار الأيام القادمة، بالإضافة إلى استعداد المحافظات الأردنية لإقامة احتفالات مع اقتراب موعد الزفاف.

وأوضحت أن حفل الزفاف سيكون في قصر "زهران"، الذي يقع في منطقة "جبل عمان" ذات الطابع الهاشمي، وسيكون هناك موكب في العاصمة "عمان" يسبق حفل الزفاف، سينطلق من قصر الحسينية إلى قصر زهران، وسوف يتاح للجمهور الترحيب بولي العهد وزوجته والاحتفال معه على جنبات الطريق.

وأشارت إلى أنه تم إعلان الأول من الشهر المقبل يوم عطلة رسمية في الأردن، احتفالًا بزفاف ولي العهد، وهناك ترتيبات تقوم بها حاليا كافة الجهات المعنية على الطرقات من أجل تأمين الموكب، ولكي يكون هناك مساحة للجمهور والإعلاميين لتغطية الحدث المهم، لافتة إلى أن هناك مبادرة قامت بها هيئة تنشيط السياحة الأردنية، وهي مبادرة مجانية وهدية للأردنيين، وسوف تقوم بتنظيم حفل مجاني للأردنيين في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، يضم فنانين عربا، من أجل الاحتفال بولي العهد.