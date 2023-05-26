الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواطن سودانى لـ"القاهرة الإخبارية": بلدنا أصبح غير آمن ونرفض الحرب

جريدة الدستور

دشّن حزب المؤتمر السوداني حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، باسم "أرضا سلاح"، دعا من خلالها إلى وقف نزيف الدم في كل بقاع السودان، وإنهاء معاناة النازحين.

واستعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" آراء بعض السودانيين الذين أعربوا عن أسفهم لما حل ببلدهم السودان، داعين الأطراف لوقف نزيف الدم والتكاتف فيما بينهم.

وقالت إحدى المواطنات السودانيات: "أنا واحدة من المتضررين من الحرب، اللي استباحوا فيها قتل أولادنا واغتصاب نسائنا، وأنا بناشد بإيقافها.. أرضا سلاح".

وقال أحد المواطنين الشباب: "أرفض الحرب.. نعم للسلام.. أرضا سلاح".

وأعرب مواطن سوداني آخر عن أسفه لما حل ببلده، قائلًا: "الحرب المتضرر منها المواطن السوداني، خسرنا آلاف الشهداء والمصابين، والمواطن السوداني أصبح غير آمن، والبلد أصبح مهددًا بالجوع والمرض".

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