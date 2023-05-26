الرياض وواشنطن تشيران إلى تحسن ملحوظ في احترام الهدنة يالسودان

أصدرت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، بيانا تفصيليا حول تطورات الأوضاع فى السودان، وأكد الطرفان تحسن الوضع في الخرطوم منذ 24 مايو الجاري، علي الرغم من بعض الانتهاكات كاستخدام طائرات عسكرية وإطلاق نار فى العاصمة الخرطوم.

وأشارت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم، إلي أن الرياض وواشنطن، بصفتهما كميسرين، إلى التحسن الملحوظ في احترام اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في السودان يوم 25 مايو، وبغض النظر عن رصد استخدام طائرات عسكرية وإطلاق نار متقطع في الخرطوم، فقد تحسن الوضع في الخرطوم منذ 24 مايو، عندما اكتشفت آلية مراقبة وقف إطلاق النار عن انتهاكات جسيمة للاتفاقية، وشمل ذلك الاستخدام المرصود للمدفعية والطائرات العسكرية والطائرات المسيرة، وتقارير موثوقة عن غارات جوية، واستمرار القتال في قلب منطقة الخرطوم الصناعية، والاشتباكات في زالنجي في ولاية وسط دارفور.

- الرياض وواشنطن واصلا المباحثات مع طرفي الصراع عقب الانتهاكات 24 مايو

وأوضح البيان أن الرياض وواشنطن واصلا المباحثات مع طرفي الصراع عقب الانتهاكات الجسيمة في 24 مايو، حيث سلطوا الضوء على أن تجدد القتال قد عرض المدنيين للخطر، وأعاق المساعدات الإنسانية، وأعاق استعادة الخدمات الأساسية، مما قوض الأهداف الرئيسية لوقف اطلاق النار.

وتابع البيان " حذرت الرياض وواشنطن، الخميس، من مزيد من الانتهاكات وناشدوا طرفي الصراع في السودان لتحسين احترام اتفاقية وقف إطلاق النار، وهو ما طبقه الطرفين بالفعل.

وأوضح البيان أن الجهات الإنسانية اليوم الجمعة، قامت بإيصال الإمدادات الطبية المطلوبة بشكل عاجل إلى عدة مواقع في السودان بالإضافة إلى ذلك، تمكنت فرق الصيانة من إجراء إصلاحات لبدء استعادة خدمات الاتصالات في الخرطوم ومناطق أخرى من السودان.