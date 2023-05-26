شرطة النقل: ضبط 1837 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1837 قضية متنوعة.