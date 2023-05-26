من قصر رغدان.. الملك الأردني يقلد الكاتب جلال برجس وسام التميز

في حفل أقيم في قصر رغدان بمناسبة عيد الاستقلال أنعم الملك الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على الروائي جلال برجس بوسام التميز تقديراً لدوره الكبير في رفد الأدب العربي والأردني، وخصوصاً في مجالي الشعر والرواية.

وكتبت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تقول: “أبارك للكاتب والروائي الأردني جلال برجس منحه وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثانية تقديرا لدوره الكبير في رفد الأدب العربي الأردني.. وخصوصا في مجالي الرواية والشعر.. ونيل أعماله جوائز عربية وعالمية.. تقدير ملكي للثقافة والمثقفين الأردنيين يعلي من شأن الإبداع والمبدعين. مبارك للمبدع جلال برجس ولكل المبدعين الأردنيين”.

يذكر أن جلال برجس شاعر وروائي أردني نال جوائز عربية وعالمية عدة، مثل: الجائزة العالمية للرواية العربية (بوكر 2021) عن روايته “دفاتر الوراق”، وجائزة كتارا للرواية العربية 2014 عن روايته “أفاعي النار”، وجائزة روكس بن زائد العزيزي للإبداع 2012 عن مجموعته القصصية “الزلزال”، وجائزة رفقة دودين للإبداع 2013 عن روايته “مقصلة الحالم”، كما ووصلت روايته “سيدات الحواس الخمس” إلى القائمة الطويلة للبوكر العربية 2019. كتب الشعر، والقصة، وأدب المكان، والمقالات النقدية والفكرية، ثم اتجه إلى كتابة الرواية. ترجمت رواياته إلى الإنجليزية، والفرنسية، والفارسية، والهندية. كما وترجم كتابه “شبابيك مادبا تحرس القدس” إلى سبع لغات حية.

عمل في الصحافة الأردنية لعدد من السنين، وترأس عددًا من الهيئات الثقافية مثل “مختبر السرديات الأردني”. أدار هيئات تحرير عدد من المجلات الثقافية، ويترأس هذه الأيام هيئة تحرير مجلة صوت الجيل، يعد ويقدم برنامجًا ثقافيًا إذاعيًا بعنوان (بيت الرواية). شارك في العديد من المؤتمرات والمهرجانات والمعارض العربية والعالمية، وشارك في لجان تحكيم عدد من الجوائز الثقافية العربية.