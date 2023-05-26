حبس عاطل متهم بترويج الحشيش بالتجمع الخامس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس متهم بترويج مخدر الحشيش بالتجمع 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة التجمع الخامس قد أكدت قيام المتهم بحيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية من ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتفى محمول، بقصد الاتجار.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.