الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن العام يضبط عصابة "قطع الطريق" فى قنا

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 متهمين بقطع الطريق على شخصين يستقلان دراجة نارية بغرض السرقة، وعندما حاول المجني عليهما الهرب، أطلقوا أعيرة نارية عليهما، مما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

تلقى مركز شرطة قنا، بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله جثة أحد الأشخاص “متوفي إثر إصابته بعيار ناري”، وسائق مصاب بعيار ناري مقيمين بدائرة القسم، وبسؤال المصاب قرر أنه حال استقلاله دراجة نارية قيادة المتوفي، وأثناء سيرهما بالطريق بدائرة المركز، فوجئا بقيام مجهولين بمحاولة استيقافهما، إلا أنهما لم يمتثلا، وعلى إثر ذلك قام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية تجاههما من بندقية آلية كانت بحوزة أحدهم، مما أدى لحدوث إصابتهما، وتم العثور على الدراجة النارية الخاصة بالمتوفي بأحد المصارف المائية.

كشفت تحريات فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن قنا، عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم وبحوزة أحدهم السلاح المستخدم بندقية آلية، عدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بقصد سرقة الدراجة النارية.

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