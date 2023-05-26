الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مالك دار نشر يبيع روايات مقلدة والتعدي على أصحاب الحقوق الأدبية

جريدة الدستور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك دار نشر لقيامه ببيع الروايات والتعدي على أصحاب الحقوق الأدبية بهدف تحقيق مكاسب مالية كبيرة بطريقة غير مشروعة.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك دار للنشر والتوزيع، كائنة بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية، ببيع وتوزيع العديد من الكتب الروائية، دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الدار المُشار إليها، وضبط المذكور، مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية، وبالتفتيش تم العثور على 20 نسخة من الكتب الروائية دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه المخالفات السالف ذكرها، بقصد تحقيق الربح المادي.

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