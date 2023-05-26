الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

نظمتها إيبارشية النمسا على شرفه.. البابا تواضروس يحضر مأدبة عشاء في ڤيينا

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

أقامت إيبارشية النمسا والقطاع الألماني بسويسرا،  مأدبة عشاء على شرف قداسة البابا تواضروس الثاني فى دير القديس الأنبا أنطونيوس بالعاصمة النمساوية ڤيينا.

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حضر المأدبة السفير محمد الملا سفير مصر بالنمسا وممثلها أمام المنظمات الدولية، والسيدة حرمه، والدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، والسفير محمد البحيري القنصل المصري العام بالنمسا والسيدة حرمه، كما حضر من أحبار الكنيسة، إلى جانب نيافة الأنبا جابرييل أسقف الإيبارشية، صاحبا النيافة الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية، والأنبا أنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، وعدد من أراخنة الكنيسة القبطية بالنمسا.
تخللت الأمسية كلمات المحبة والود عن الجالية المصرية في النمسا، ثم التُقطت بعض الصور التذكارية.

يذكر أنه كان قد صلى قداسة البابا تواضروس الثاني صباح أمس قداس عيد الصعود المجيد في كنيسة العذراء المنتصرة بالعاصمة النمساوية ڤيينا.

شارك في صلوات القداس من أحبار الكنيسة، إلى جانب أسقف النمسا نيافة الأنبا جابريل، أصحاب النيافة الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا أنيانوس أسقف بني مزار.

كما شارك في الصلوات عدد من الآباء الكهنة والرهبان وشعب الكنيسة.

الأمين العام للأمم المتحدة الامين العام للامم الأمم المتحدة لمكافحة اسة البابا تواضروس الثاني الأمين العام للأمم المتحد

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