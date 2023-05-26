الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

3 مصابين إثر انقلاب "توك توك" بقرية الرمادي في أسوان

اسعاف
اسعاف

أُصيب 3 أشخاص إثر انقلاب "توك توك"، صباح اليوم الجمعة، بقرية الرمادي التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بانقلاب "توك توك" بقرية الرمادي التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

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