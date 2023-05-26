المعمل الجنائى: ماس كهربائى السبب فى حريق شقة سكنية بالوراق

كشفت المعاينة الأولية لفريق المعمل الجنائي، لحريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة الوراق، عن أن ماسًا كهربائيًّا من إحدى الوصلات داخل إحدى الغرفة وراء نشوب الحريق، دون وقوع أي إصابات.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة الوراق، دون وقوع أي إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.