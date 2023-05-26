الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بقوافل طبية وإنسانية.. "الداخلية" للمواطنين: مبادرة «كلنا واحد.. معك فى كل مكان»

جريدة الدستور

تهدف مبادرة «حياة كريمة»، لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى، ولذلك تواصل وزارة الداخلية، دورها المجتمعي الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

واستهدفت فعاليات مبادرة «كلنا واحد.. معك فى كل مكان»، تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تتبناها الوزارة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، من قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجًا والسيدات المعيلات.

 ووجه قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية، بتوجيه قوافل «طبية - إنسانية»، استهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظتي «أسوان–الأقصر»، لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

وتم توزيع عدد من المساعدات العينية، وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وزيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن، وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن. 

كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية، للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات.

كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان، لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية.

ولاقى ذلك قبولاً واستحسانًا من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

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