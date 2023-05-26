الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير يكشف خطورة الذكاء الاصطناعى فى تزييف الصور

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

تحدث المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، عن خطورة الذكاء الاصطناعي في تزييف الصور، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح يتدخل في الصور، ويضيف لها تفاصيل كثيرة.

وقال خبير أمن المعلومات خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc": "لو الصورة تحتوي على الوجه فقط، مثلًا الذكاء الاصطناعي يقدر يخليها كاملة من كل التفاصيل بمجرد كتابة ما نريده".

وأضاف أن هناك مواقع أيضًا تستطيع الكشف عن الصور، هل هي بواسطة الذكاء الاصطناعي أم لا، موضحًا أنه يمكن بسهولة التفريق بين الصور الأصلية وصور الذكاء الاصطناعي.

وتابع: "صور الذكاء الاصطناعي غالبًا تكون بها مشكلة في اليد، أحيانًا تكون 3 أصابع فقط، وأحيانًا 6".

وعن صورة حريق المبنى الأمريكي التي أثرت على البورصة الأمريكية قال: "الصورة تم نشرها من حساب على تويتر موثق بالعلامة الزرقاء، واسم الحساب أشعر الناس بأنه يخص البورصة فعلًا والناس صدقت، لكنه حساب وهمي".

وعن وضع صوت كوكب الشرق أم كلثوم على أغنية أخرى بلحن مختلف قال: "بصمة الصوت تولد عن طريق الذكاء الاصطناعي، ممكن تقلد أي بصمة صوت أخرى، لكن لا يوجد إثبات قاطع على أن أم كلثوم هي التي تغني".

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