"شوجر دادي ورهبة" في صدارة إيرادات السينمات

منافسة كبيرة تشهدها أروقة السينمات خلال الساعات الماضية بين عدد من الأفلام المتنافسة على صدارة الترتيب.

وتستمر أفلام عيد الفطر في حصد مزيد من الإيرادات وفقًا لتصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ"الدستور"، حيث حققت الأفلام إيرادات متابعة ليلة أمس الخميس، نرصدها خلال النقاط التالية:

تصدر فيلم "يوم 13" بطولة الفنان أحمد داود الترتيب بقيمة 389,276 جنيهًا، وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول زمانين مختلفين، حيث يظهر مع الفنان أحمد داود كل من الفنان شريف منير والفنانة دينا الشربيني، فيما تظهر الفنانة جومانا مراد والفنان أحمد زاهر والفنان محمود عبد الغني والفنانة نسرين أمين في زمن قديم.

وحل ثانيًا فيلم "شوجر دادي" للنجمين ليلى علوي وبيومي فؤاد بإيراد وصل إلى 382,362 جنيهًا مساء أمس الخميس.

وحل فيلم أحمد الفيشاوي "رهبة" في المركز الثالث بإيراد وصل إلى 137,150 جنيهًا في يومه الرابع عقب طرحه للجمهور.

فيلم "بعد الشر" جاء رابعًا بإيرادات بلغت 93,017 ألف جنيه، والفيلم بطولة علي ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة.

فيلم "هارلي" بطولة الفنان محمد رمضان بإيرادات قدرت بـ73,046 ألف جنيه، ويشارك في البطولة كلا من مي عمر وأحمد داش، ومن إخراج محمد سامي.

وحقق فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو إيرادات بلغت 10,342 ألف جنيه، والفيلم بطولة سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، صبري فواز، إسماعيل فرغلي، عائدة رياض، محمد لطفي، أحمد فهيم.

وحقق فيلم "رمسيس باريس" إيرادات بقيمة 8,281 ألف جنيه، وهو من بطولة النجمة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون، مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد، مصطفى البنا.