الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

في ذكرى رحيل فايزة كمال.. كل ما تريد معرفته عن سرطان الكبد

فايزة كمال
فايزة كمال

تحل علينا اليوم ٢٦ مايو، ذكرى وفاة الفنانة القديرة فايزة كمال، التي رحلت في شبابها بعد صراعٍ مع سرطان الكبد.

ولدت الراحلة فايزة كمال في دولة الكويت عام ١٩٦٠، وبعد حرب أكتوبر عام ١٩٧٣، عادت إلى مصر برفقة والديها، وحصلت على بكالوريوس الفنون المسرحية، ثم تزوجت من المخرج المسرحي منير مراد، ورُزِقا بولد وبنت، تركتهما أطفالًا عند وفاتها في عام ٢٠١٤.

عانت فايزة كمال مع مرض السرطان لمدة ٦ سنوات، حيث أصيبت بسرطان الثدي في البداية وخضعت للعلاج، ليداهمها المرض مرة أخرى بعد ٦ أعوام من شفائها لتصاب بسرطان الكبد قبل وفاتها بثلاثة أشهر.

وفي هذا السياق، يستعرض "الدستور" من خلال السطور التالية، كل ما يمكن معرفته عن سرطان الكبد بعد الحديث إلى الدكتور خالد نجيب، استشارى العلاج الكيميائي وعلاج الأورام.

ما هو سرطان الكبد؟

يمكن أن يبدأ سرطان الكبد أحيانًا في الكبد ويكون السرطان الأساسي، أو ينتشر من عضو آخر ويكون سرطان ثانوي.

ومدى خطورة سرطان الكبد يعتمد على مكان وجوده في الكبد ومدى حجمه، وما إذا كان قد انتشر، وما إذا كان أوليًا أو ثانويًا وحسب صحة المريض العامة.

ما هي الأعراض الرئيسية لسرطان الكبد؟

قد لا يكون لسرطان الكبد أي أعراض، لذلك في بعض الأوقات قد يكون من الصعب اكتشافه والأعراض هي نفسها إذا بدأ سرطان الكبد في الكبد (سرطان الكبد الأولي) أو انتشر من جزء آخر من الجسم (سرطان الكبد الثانوي)، و تشمل:

تحول لون بشرة المصاب أو بياض عينيه إلى اللون الأصفر، حكة في الجلد أحيانًا، لون بول غامق، لون براز شاحب، فقدان الشهية، فقدان وزن غير مبرر، الشعور بالتعب، انعدام الطاقة، الشعور بإرهاق عام، ظهور بعض أعراض الأنفلونزا فجأة وتختفي وتعود، نتوء في الجانب الأيمن من البطن، تعثر على عملية الهضم، ألم في الجانب الأيمن العلوي من البطن أو في الكتف الأيمن، عسر الهضم، الشعور بالشبع بسرعة كبيرة عند تناول الطعام، انتفاخ شديد في البطن لا علاقة له بتناول الطعام.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد؟

الأكثر العرضة لهذا المرض هم من فوق سن الستين وفي بعض الحالات الطبية المعينة مثل التهاب الكبد أو تليف الكبد، بالإضافة إلى أصحاب تاريخ مرضي مع حصى المرارة أو مرض السكري أو فيروس نقص المناعة البشرية، تاريخ مرضي عائلي بسرطان الكبد.
نمط الحياة الغير صحي، التدخين، تناول الكحوليات.

كيف يمكن الوقاية من الإصابة بسرطان الكبد؟

يجب إنقاص الوزن إذا كان الشخص يعانى من زيادة كبيرة في الوزن، ارتداء ملابس واقية وأقنعة إذا كان يعمل في وظيفة يتعرض فيها لمواد كيميائية ضارة، ممارسة التمارين الرياضية، الإقلاع عن التدخين، تناول طعام صحي.

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