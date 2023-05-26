مشهد إيماني بديع.. الملايين يصدحون بالصلاة على النبي في مساجد مصر

صدحت أصوات ملايين المصريين في مختلف مساجد الجمهورية بعد صلاة الجمعة لمدة نحو 5 دقائق في مشهد إيماني بديع.

من الإسكندرية إلى أسوان تعالت أصوات الأئمة في الميكروفونات، ومن خلفهم ملايين المصلين الذين شكّلوا لوحة إيمانية مصرية خالصة.

وكانت وزارة الأوقاف قد قررت أن يكون موضوع خطبة الجمعة اليوم عن "فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)"، وتطبيقاً عمليّاً لمضمون الخطبة، تقرر أن تصدح وتلهج جميع المساجد عقب صلاة الجمعة في هذا اليوم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لمدة ثلاث إلى خمس دقائق.

وحدد وزير الأوقاف، صيغة الصلاة على النبي: "اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد".