الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال كثيف من طلاب الثانوية العامة على حضور القوافل التعليمية المجانية

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة على حضور القوافل التعليمية المجانية

أكدت الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن طلاب الشهادة الثانوية العامة ببورسعيد توافدوا بكثافة، اليوم، لحضور القوافل التعليمية والمراجعات النهائية المجانية في مادة الاقتصاد.

وأوضحت وكيل أول الوزارة أن هذه القوافل التعليمية المجانية تأتي بدعم من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ونتاج التعاون المشترك بين تعليم بورسعيد ومؤسسة مشكاة نور الثقافية الخيرية، لخدمة طلاب الشهادة الثانوية العامة بالمجان.

وأضافت الدكتورة هالة عبدالسلام أن القوافل التعليمية المجانية مستمرة في تقديم الدعم التعليمي للطلاب حتى يوم الإثنين الموافق 29 مايو الجاري كمراجعات نهائية للطلاب قبل انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

ووجهت وكيل أول الوزارة الشكر والتقدير للسيد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، راعي العملية التعليمية في بورسعيد، لما يقدمه من دعم مستمر لأبنائه الطلاب، ولكل القائمين على القوافل التعليمية المجانية من العاملين بالتربية والتعليم ومؤسسة مشكاة نور، متمنية للجميع السداد والتوفيق.

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الاقتصاد التربية والتعليم التعاون المشترك التعليمية الثانوية العام الثانوية العامة

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