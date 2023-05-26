كلوب يتحدث عن منشور محمد صلاح الحزين بعد فشل التأهل لدورى أبطال أوروبا

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن منشور محمد صلاح لاعب الفريق، بعد فشل "الريدز" في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفشل ليفربول بشكل رسمي في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بعد فوز منافسه مانشستر يونايتد على تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وعبّر صلاح عن حزنه وإحباطه الشديدين بعد فشل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، موجهًا أسفه واعتذاره لجمهور ليفربول.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام ساوثهامبتون ببطولة الدوري الإنجليزي: "أنا قلق بعض الشيء بشأن العناوين الرئيسية التي تنشئها (يقصد الصحفيين) بالأشياء التي أقولها، لذا أسدِ لي معروفًا وابذل قصارى جهدك! بالطبع في اللحظة التي نكتشف فيها أننا لا نستطيع التأهل، نضع خطًا تحت ذلك الأمر".

وأضاف: "أنا متفائل لكن في تلك اللحظة لم أتمكن من رؤية منشور صلاح، إنه أمر طبيعي تمامًا في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تحدث العديد من الأشياء السيئة باستمرار ولكن لا أعتقد أن رسالة مو كانت واحدة منها.. كان محقًا، ولكن قبل ساعة في المقصف، رأيته وكان يبتسم، لم يكن في مزاج سيئ".

وزاد: "إنه أمر طبيعي تمامًا. لم يكن هذا موسمًا جيدًا تاريخيًا. لقد ارتكبنا أخطاء.. كان من الواضح في وقت مبكر جدًا أن هذا الموسم لن يكون جيدًا تاريخيًا، ولم نكن متسقين بما فيه الكفاية.. لكن في آخر 10 مباريات، كانت كمية النقاط التي جمعناها منذ ذلك الحين جيدة جدًا. إذا فعلنا ذلك طوال الموسم، فسنكون مختلفين".

وتابع: "لكن يجب أن نكون متفائلين بشأن الأشياء، وداع لاعبينا كان رائعًا. لدينا أسباب تجعلنا متفائلين، نحن متحدون حقًا. إذا كنت تستطيع أن تمر بلحظات صعبة، فهذا أساس رائع لمستقبل أفضل".

وأردف: "غرفة الملابس ليست في مزاج سيئ، لقد تعلمنا التعامل مع الموقف. لم نوجه أصابع الاتهام لبعضنا البعض، كل شيء جيد. إذا لم تكن جيدًا للتأهل لدوري الأبطال، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو تحقيق الخامس وهذا ما فعلناه".

واستطرد: "إذا سُئلت قبل 10 مباريات عما إذا كان التأهل ممكنًا، فسأقول إن ذلك غير ممكن. إن قيام الأولاد بما فعلوه أمر جيد حقًا ولكنه ليس مثاليًا. لقد انتهى بنا المطاف في المركز الخامس بسبب التذبذب قبل [آخر 10 مباريات]. ليس هناك سبب للاحتفاظ برءوسنا منخفضة حتى يبدأ الموسم المقبل، أرى الكثير".

وأوضح: "لم نقدم ما يريده أو يتوقعه الجميع، لكننا ما زلنا متحدين حقًا وهذا أساس جيد لمستقبل أفضل. لم تحدث لحظة انقسام واحدة بين المدرب والفريق.. كلنا نفكر على هذا النحو، إنه ليس الموسم الذي أردناه. إذا فزنا ضد فيلا في الجولة الماضية، فسنجلس هنا متحمسين ولكن من المحتمل [تأهل يونايتد] على أي حال.. إنه ليس موسمًا نتحدث عنه، ربما باستثناء أجزاء منه. نعم، لقد فشلنا. كانت لدينا لحظاتنا".

واختتم: "نعم، لقد فشلنا. كانت لدينا لحظاتنا. لو قلت إننا سنحصل على المركز الرابع قبل بداية الموسم، لكان ذلك خيبة أمل كبيرة لنا، لكن في موسم صعب حقًا، شعرت بالوحدة بيننا، لقد خلقنا هذا الجو مع شعبنا".