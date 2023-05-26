ضبط طالب شبرا الخيمة المتسبب فى إصابة زميله بكتر

كشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات ما نُشِر عبر بعض المواقع الإخبارية تحت عنوان «إصابة طالب في مشاجرة مع زميله عقب أداء الامتحانات في شبرا الخيمة».

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من طالب يقيم بدائرة القسم (مصاب بجرح قطعي بالأذن) بتضرره من آخر يقيم بذات الناحية لاعتدائه عليه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض "كتر"، وذلك لحدوث مشادة بينهما عقب انتهاء الامتحانات والخروج من المدرسة بسبب تطور المزاح مما تسبب في إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.