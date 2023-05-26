"تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" تنظم صالونًا حول قضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، الساعة السابعة مساءً، صالونًا نقاشيًا حول قضايا المحور المجتمعي في الحوار الوطني، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

وتدور الجلسة الأولى من الصالون حول ملف «التعليم قبل الجامعي» وتتناول مناقشة عدة محاور، منها: أهمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيام الحكومة بتسليم مجلس أمناء الحوار الوطني مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب لمناقشته في جلسات الحوار الوطني قبل إرساله لمجلس النواب، كذلك أهمية إنشاء المجلس، والأهمية القصوى لتطوير العملية التعليمية في مصر.

وتناقش الجلسة الثانية ملف «القضية السكانية وخطورتها على المجتمع» وتتناول محاور أبرزها، خطورة قضية الزيادة السكانية باعتبارها التحدي الأكبر أمام الدولة المصرية والإشكالية التي تقضي على ثمار أية إنجازات لخطط التنمية، وكذلك جهود الدولة لتحسين حياة المواطنين والتغلب على قضية الزيادة السكانية، وما هي الخطط والجهود المشتركة بين الدولة والمواطن لمواجهة تلك الزيادة، وكيفية تحويل الكثافة السكانية لطاقة تنموية خلال الفترة المقبلة.

يدير الصالون أحمد مبارك عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون، النائب طارق الطويل، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، النائبة رشا كليب، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، المهندس يسري الديب، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، صفاء حسنى السمان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما يشارك في الجلسة الثانية، د. أيمن زهري، الخبير في القضايا السكانية، د. طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. بسمة سعيد دسوقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي وباحث دكتوراه في علم الاجتماع.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

