الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير: الذكاء الاصطناعى التوليدى يتعلم من تلقاء نفسه سواء بالسلب أو الإيجاب

المهندس أحمد طارق
المهندس أحمد طارق

كشف المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، خطورة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقال خبير أمن المعلومات خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc" إن الذكاء الاصطناعي بشكل عام هو جعل الآلة تفكر مثل الإنسان تمامًا، أما الذكاء الاصطناعي التوليدي فهو أن الآلة تفكر مثل الإنسان وتتعلم من تلقاء نفسها سواء إيجابيًا أو سلبيًا.

وأضاف أن هناك أنواعًا من الذكاء الاصطناعي تجعل الآلة تتعلم من الإنسان وتولد من نفسها أفكارًا مختلفة، متابعًا: "هناك شركة كبيرة في 2018 عملت روبوت لمدة 24 ساعة فقط في حساب على تويتر وبدأ يتعلم من الناس العنصرية والشتائم".

وتابع: "أما الذكاء الاصطناعي الإيجابي فيفيد الإنسان في الكثير من الأشياء في مجالات مختلفة مثل الطب والتعليم والزراعة والمحاماة وغيرها".

 

هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان في الوظائف؟

وعن السؤال المطروح دائمًا هل الذكاء الاصطناعي سيحل محل الإنسان في الوظائف قال خبير أمن المعلومات: "الذكاء الاصطناعي سيأخذ العديد من الوظائف وبالفعل بعض الشركات استغنت عن موظفين".

وتابع: "لكن مستحيل الآلة تتغلب على من صنعها، هي تمتلك التفكير نعم لكن لا تمتلك المشاعر أو العاطفة".

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