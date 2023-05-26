الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

غرفة الطباعة والتغليف تشارك بجناح في معرض "بروباك" 28 مايو

اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات

تشارك غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، بجناح مميز في معرض ProPak والذي يقام خلال الفترة من 28 وحتى 30 مايو 2023 بمركز مؤتمرات مصر - التجمع الخامس - قاعة 1، في إطار مشاركة الغرفة في كافة الفعاليات والأحداث المرتبطة بأنشطة الطباعة والتغليف وكذلك الأنشطة الاقتصادية الأخرى المرتبطة بمجال الطباعة والتغليف.

وأكدت غرفة صناعة الطباعة والتغليف، في بيان اليوم، أن معرض ProPak يجمع خبراء التصنيع والشركات المختلفة في مجال الصناعات الغذائية ومجالات الطباعة والتغليف بجانب عدد من الشركات الأجنبية، الأمر الذي يجعل المعرض أحد أهم الأحداث التي تشارك فيها الغرفة.

ويشهد معرض بروباك في نسخته المرتقبة مشاركة قراقة 100 شركة عارضة من أكثر من 20 دولة بالإضافة إلى 9000 متخصص في مجال المشروبات والأغذية من أكثر من 56 دولة وهذا يتمثل فرصة كبيرة لشركات الطباعة والتغليف للتعرف على أحدث ما توصل إليه المجتمع الصناعي من تقنيات التعبئة والتغليف، وفق بيان الغرفة.

وأكدت غرفة صناعة الطباعة والتغليف في بيان اليوم، أن معرض ProPak يجمع خبراء التصنيع والشركات المختلفة في مجال الصناعات الغذائية ومجالات الطباعة والتغليف بجانب عدد من الشركات الأجنبية، الأمر الذي يجعل المعرض أحد أهم الأحداث التي تشارك فيها الغرفة.

ويشهد معرض بروباك في نسخته المرتقبة مشاركة قراقة 100 شركة عارضة من أكثر من 20 دولة بالإضافة إلى 9000 متخصص في مجال المشروبات والأغذية من أكثر من 56 دولة وهذا يتمثل فرصة كبيرة لشركات الطباعة والتغليف للتعرف على أحدث ما توصل إليه المجتمع الصناعي من تقنيات التعبئة والتغليف، وفق بيان الغرفة.

أهم الأحداث اتحاد الصناعات اقتصادي اقتصادية اقتصاد

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