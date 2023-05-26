الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طالبت بارتداء الكمامات.. الأرصاد تحذر: طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36

طقس
طقس

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس الغد، إذ متوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أنه متوقع غدا أن يسود تقلبات جوية على أغلب أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن درجة الحرارة العظمى غدا على القاهرة الكبرى ستصل ما بين 35 و36 درجة مئوية.

ونصحت المواطنين بضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، خاصة أنها تسجل أعلى قيم لدرجات الحرارة خلال اليوم.

وشددت الدكتورة منار غانم على ارتداء الكمامات اليوم وغدا، خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، وذلك فى الأماكن المفتوحة والمثار فيها أتربة ورمال.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة اليوم على النحو التالي:  

القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى  27 درجة.

الأرصاد درجات الحرارة نشاط رياح طقس غدا السبت كمامات

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