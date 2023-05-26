الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إزالة أعمال بناء مخالف خلال حملات رقابية بأحياء الإسكندرية

البناء المخالف
البناء المخالف

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملات مكثفة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف، والتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأسفرت الحملة التي قام بها مركز ومدينة برج العرب، عن إزالة 4 أعمال بناء مخالف بمنطقة برج العرب القديمة، وبناء مخالف بقرية بهيج، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتمكن حي أول العامرية، من إزالة أعمال بناء مخالف دون ترخيص بمنطقة "مرغم"، والتحفظ على كمية كبيرة من مواد وأدوات البناء.

وقام الحي بالتعاون مع الجهات الأمنية بتنفيذ حملة إزالة بطريق عبدالقادر البتروكيماويات بنطاق الحي، عبارة عن إزالة تعديات بالبناء المخالف على أراضٍ واقعة داخل خطوط التنظيم.

ورصدت وحدة المتغيرات المكانية بحي الجمرك، أعمال بناء مخالف بشارع "المكابس" تمت إزالته حتى سطح الأرض.

ونفذ حي أول المنتزه حملة أسفرت عن إزالة حالتي تعدٍ على أرض زراعية بعزبتي "القرداحي والتوفيقية"، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وواصل حي شرق حملات إزالة التعديات، التي تم خلالها إزالة 7 حالات بناء مخالف، عبارة عن أسوار ومبانٍ دور أرضي تم بناؤها دون ترخيص وبالمخالفة للقانون.

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