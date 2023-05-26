الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول يبحث مع رئيس "شيفرون" العالمية أنشطة إنتاج وتسويق المنتجات البترولية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، برانت فيش، رئيس شركة شيفرون العالمية للمنتجات، والذى يزور مصر حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الشركة العالمية، من ضمنهم رام كومار نائب رئيس شيفرون لإدارة وتنمية الشركات المشتركة، ودانييلا لينكولن مدير عام المبيعات وشئون العمليات البحرية بأفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، والمهندس أنيس أبو النجا مدير شركة شيفرون مصر، لبحث أنشطة الشركة العالمية فى مجال إنتاج وتسويق وتوزيع المنتجات البترولية وخاصة زيوت التزييت فى مصر فى ظل رغبة قوية من الشركة فى التوسع فى هذا النشاط وتحويل مصر إلى مركز تصدير لمنتجات الشركة العالمية لقارة أفريقيا ومنطقة شرق المتوسط.

وأكد الملا خلال اللقاء أن شركة شيفرون تعد شريكا استراتيجيا لقطاع البترول وتتوسع حالياً فى عملياتها فى مجال البحث والاستكشاف فى مناطق امتيازها بمصر ومنطقة شرق المتوسط، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تولى أهمية قصوى لأنشطة التصنيع والتصدير والتى تعود بالنفع على الاقتصاد وأن مصر تمتاز بموقع جغرافى متميز وبنية تحتية متطورة وإمكانات تصنيعية وخبرات ومهارات وسوق محلى كبير ومتنوع ما يؤهلها لأن تصبح مركز تصنيع وتصدير للعديد من المنتجات.

وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية تدعم أنشطة الشركات العالمية ومجهوداتها وتعمل على تذليل الصعاب وتيسير سبل تأدية الأعمال وتنميتها، مؤكداً أن تواجد شركة كبرى بحجم شيفرون فى السوق المصرية وفى منطقة شرق المتوسط يظهر مدى أهمية أداء العمليات بهما وثقة المستثمرين.

ولفت الملا إلى أن تصدير منتجات عالية الجودة مثل منتجات شركة شيفرون والتى يتم تصنيعها فى مصر وتحمل علامة صنع فى مصر يضفى قيمة كبيرة لصناعة الزيوت فى مصر، مشيراً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال وقود السفن الأخضر منخفض الكبريت والذى تتوسع مصر حالياً فى أنشطته.

ومن جهته، أكد رئيس شيفرون للمنتجات أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات كبيرة فى مصر سواء فى مجال البحث والاستكشاف أو فى مجال تصنيع الزيوت ووقود السفن وتستهدف توسعة دائرة المستهلكين لمنتجاتها داخل وخارج مصر، مشيراً إلى أن الشركة تعتبر مصر بوابة لقارة أفريقيا ومنطقة شرق المتوسط وتسعى لأن تصبح مصر مركزاً لتصدير منتجات الشركة لهذه المناطق.

وأشاد بالمحفزات التى تقدمها الدولة المصرية ووزارة البترول والثروة المعدنية للمستثمرين وبالفرص الاستثمارية المتميزة التى تتمتع بها مصر، مؤكداً أن فرص تنمية عمليات شيفرون فى مصر كبيرة وأنها تعد حالياً برنامج تصدير طموح يتوافق مع أهداف الوزارة ويضمن تحقيق فوائد لكافة الأطراف المعنية وسيتم تقديمه خلال الفترة المقبلة ، كما أشار إلى أن شيفرون تعمل كذلك على إعداد عدة مشروعات للتنمية المجتمعية فى مناطق عملها فى مصر.

افريقيا والشرق الأوسط البترول والثروة المعدنية البحث والاستكشاف الشركات العالمية المهندس طارق الملا وزير البترول رئيس شركة شيفرون العالمية

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