الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد منطقة الميناء ومحاور الطرق

رئيس جهاز دمياط
رئيس جهاز " دمياط الجديدة " يتفقد منطقة الميناء

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، ومسئولو الجهاز، أعمال تطوير مدخل المدينة الشرقي ومنطقة الميناء وأرض المخازن حول الميناء، موجهًا بسرعة تقديم مقترحات لتطوير مدخل المدينة والميناء من طرق وأرصفة ورفع كفاءة الجزر والزراعة والمناطق الخضراء لتحسين الرؤية البصرية.

رئيس جهاز "دمياط الجديدة" يتفقد منطقة الميناء ومحاور الطرق 

ووجّه "خلف الله" بإعادة التخطيط لقطع الأراضي التخزينية والخدمية وإعادة استغلال الأصول الشاغرة لتوفير فرص ودعم المستثمرين بمحيط منطقة الميناء واستغلالها الاستغلال الأمثل وذلك لتلبية احتياجات العاملين بالمنطقة من توفير خدمات إضافية بمحيط منطقة الميناء.

رئيس جهاز "دمياط الجديدة" يتفقد منطقة الميناء ومحاور الطرق 

كما تفقد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، محاور الطرق بالمدينة ومنطقة بيت الوطن غرب حورس، لدفع عجلة العمل وسرعة الانتهاء منها طبقًا للجدول الزمني وتذليل العقبات.

رئيس جهاز "دمياط الجديدة" يتفقد منطقة الميناء ومحاور الطرق 

وفي سياق متصل، تفقد المهندس محمد خلف الله، مكونات محطة معالجة الصرف الصحي طاقة ٥٠ ألف م٣ /يوم جنوب المدينة، حيث استمع لشرح من استشاري مشروع رفع كفاءة وتطوير المحطة الجاري إعداده، لزيادة القدرة الاستيعابية للمحطة لتتماشى مع محاور التنمية بالمدينة.

استغلال الاصول احتياجات العاملين الاستغلال الأمثل الرؤية البصرية الصرف الصحي المهندس محمد خلف الله جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة دمياط الجديدة دعم المستثمرين

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