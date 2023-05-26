"الزراعة في أسبوع".. الإفراج عن 225 ألف طن من الاعلاف وزيادة الصادرات الزراعية

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الحصاد الأسبوعي في نسخته 144، حول أهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 19 إلى 25 مايو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وخلال هذا الأسبوع استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس مجلس إدارة بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي "أفريكسم" بندكت أوراما، بمدينة الأقصر، لبحث التعاون المشترك في مجال دعم برامج الأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية، كما استقبل أيضا وفدا رفيع المستوى من دولة الارجنتين، يضم محافظي ثلاثة مقاطعات وكذلك عدد من كبار المسئولين وبحث معهم سبل تعزيز التعاون الزراعي بين مصر والأرجنتين.

- بحث تعزيز الاستثمارات الزراعية الإيطالية في مصر

واستقبل وزير الزراعة أيضا، السفير الإيطالي بالقاهرة ميكلي كواروني، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز الاستثمارات الزراعية الإيطالية في مصر، كما تفقد جناح الوزارة، المقام على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، بشرم الشيخ، حيث شهد جناح الوزارة اقبالا كثيفا من كافة الوفود المشاركة.

كما أعلن "القصير"، أنه تم الإفراج عن 225 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 102 مليون دولار خلال الفترة من 12/5/2023 حتى 18/5/2023، كذلك نفذ مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع شركة بترول بلاعيم عدد من المشروعات التنموية بمنطقة وادى فيران بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار الاهتمام بدمج أبناء سيناء ومشاركتهم الفعالة في التنمية المجتمعية.

فيما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الموافقة على استيراد 170 ألف رأس ماشية منهم 45 ألف رأس عجول ذبيح فوري ، 20 ألف رأس غنم ، 105 ألف رأس عجول تسمين وذلك من مناشئ متعددة، كما تفقد الدكتور حسن فولى رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي حقول القمح بمحافظة البحيرة يرافقه عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة؛ للوقوف على عملية توريد محصول القمح في اطار مبادرة الإصلاح الزراعي لتوريد كل حبه قمح.

- الاستعداد لتنظيم الدورة الـ90 من معرض زهور الربيع

وتستعد الوزارة ، لتنظيم الدورة الـ90 من معرض زهور الربيع، والذي من المقرر أن يبدأ فعالياته الأسبوع المقبل، ويستمر لمدة شهر بمقر المتحف الزراعي بالدقي، كما أعلنت أيضا ختام فاعليات الحملة الأولى للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الودي المتصدع، والتي انتهت بإعطاء أكثر من 6.4 مليون جرعة وتنظيم 6660 ندوة إرشادية، وترقيم وتسجيل 97 ألف و423 رأس.

وخلال هذا الأسبوع أصدرت الوزارة، تقريراً حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 17 مايو 2023 حيث بلغت حوالي 3 مليون و427 ألف و797 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 432 ألف و342 طن عن العام الماضيز

كما حضر الدكتور عبدالناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن وقيادات المعهد، تجربتين للزراعة الآلية للقطن الأولى 5 أفدنة للصنف جيزة 94، والثانية 5 أفدنة للصنف جيزة 92 بالبلانتر الآلي ببذرة منزرعة الزغب وبمعدل 8 كيلو للفدان.

وتستضيف القاهرة المؤتمر الدولي ال 53 للنيماتودا والذي يناقش كل ما هو جديد في مجال الافات النيماتودية وأيضا كل ما هو جديد عن أساليب مكافحتها والتعرف عليها وأضرارها وذلك خلال 16 حلقة نقاشية ويوم حقلي، فيما بدأت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات "حملة ما بعد حصاد المحاصيل الشتوية لمكافحة القوارض" للحد من اعداد الفئران المتواجدة داخل الأحوزة الزراعية حيث تستهدف الحملة 1,5 مليون فدان باستخدام كمية من الطعوم تصل الى 200 طن.

فيما شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، في ورشة العمل التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وألقت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، محاضرة بعنوان " نظرة عامة عن المعمل ودوره، وأبرز الخدمات التي يقدمها، كما واصل المعمل فاعليات البرنامج التدريبي، لرفع كفاءة العاملين بالمعمل، وبلغ اجمالي عدد الشهادات التي أصدرها المعمل خلال هذا الأسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء 7000 شهادة.

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