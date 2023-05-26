الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بالأسماء.. "مستقبل وطن" يعيد تشكيل هيئة مكتب أمانة العمل الجماهيري

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

أصدر حزب “مستقبل وطن” برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وباعتماد المهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، والنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب أمين التنظيم، قرارا بإعادة تشكيل هيئة مكتب أمانة العمل الجماهيري، برئاسة أحمد أمين محمد مسعود.

وجاء قرار تشكيل هيئة المكتب كالتالى في نص مادته الأولى:

تعيين أحمد أمين محمد مسعود، أمين هيئة المكتب، وسيد يوسف حزين السيد، ورجب الدسوقي إبراهيم مراد، وعبد الله السعيد إبراهيم محمد، أمناء مساعدين.

وتعيين كل من محمود مصطفى محمود سيد مجاهد، ومحمد خيري أمين حسب الله، وشيرين هلال أحمد محمود، ويارا عفت حسن يوسف، و محمود سعد السيد المغلي، ومحمد السيد جنيدي محمد، وعبد الرحمن صفوت عباس، ومروة الصعيدي، وعمر أحمد عبد الرؤوف، ووليد محمد مهدي محمد هيكل، ومحمد أحمد جابر أحمد، وأحمد زكي عباس عبد الظاهر، وراضي حماد راضي حماد، وحسن عمرو متولي غنيمة، وفتح الله لطفي زيدان، ورامي محمد رفعت عبد العزيز، ومحمد أحمد علي شهاب الدين، وأحمد سيد محمد أبوالمجد، ومدحت رمضان حسن السيد، أعضاء هيئة مكتب.

كما نص القرار في المادة الثانية على أن ينشر في الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونصت المادة الثالثة منه ينفذ هذا القرار من تاريخه ويلغى ما قبله من قرارات بهذا الشأن.

فيما نصت المادة الرابعة بأن تخطر لجنة شؤون الأحزاب بالقرار.

وكان حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أقر خلال الأيام الماضية عدد من التشكيلات لهيئات مكاتب الحزب.

FB_IMG_1685088308212
FB_IMG_1685088308212
FB_IMG_1685088311572
FB_IMG_1685088311572
FB_IMG_1685088314142
FB_IMG_1685088314142
التواصل الاجتماع الثالثة الصفحة الرسمية الصعيدي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تشكيل هيئة المكتب حزب مستقبل وطن مستقبل وطن مواقع التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة

تراجع جديد لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 26-5-2023

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

الإسكان: تنفيذ 4340 وحدة سكنية لمنخفضى الدخل

"إكساد ": تنفيذ 20 مشروعا مع منظمة مكافحة الجوع لمساعد الأسر الريفية

توجيهات الرئيس السيسى للحكومة بإزالة المعوقات أمام المستثمرين تتصدر اهتمامات الصحف

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى لنقابات العمال يقرر مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية

الاحتلال يعتقل مواطنًا ويصيب العشرات بالاختناق فى بلدة بيت أمر

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات