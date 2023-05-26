بالأسماء.. "مستقبل وطن" يعيد تشكيل هيئة مكتب أمانة العمل الجماهيري

أصدر حزب “مستقبل وطن” برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وباعتماد المهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، والنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب أمين التنظيم، قرارا بإعادة تشكيل هيئة مكتب أمانة العمل الجماهيري، برئاسة أحمد أمين محمد مسعود.

وجاء قرار تشكيل هيئة المكتب كالتالى في نص مادته الأولى:

تعيين أحمد أمين محمد مسعود، أمين هيئة المكتب، وسيد يوسف حزين السيد، ورجب الدسوقي إبراهيم مراد، وعبد الله السعيد إبراهيم محمد، أمناء مساعدين.

وتعيين كل من محمود مصطفى محمود سيد مجاهد، ومحمد خيري أمين حسب الله، وشيرين هلال أحمد محمود، ويارا عفت حسن يوسف، و محمود سعد السيد المغلي، ومحمد السيد جنيدي محمد، وعبد الرحمن صفوت عباس، ومروة الصعيدي، وعمر أحمد عبد الرؤوف، ووليد محمد مهدي محمد هيكل، ومحمد أحمد جابر أحمد، وأحمد زكي عباس عبد الظاهر، وراضي حماد راضي حماد، وحسن عمرو متولي غنيمة، وفتح الله لطفي زيدان، ورامي محمد رفعت عبد العزيز، ومحمد أحمد علي شهاب الدين، وأحمد سيد محمد أبوالمجد، ومدحت رمضان حسن السيد، أعضاء هيئة مكتب.

كما نص القرار في المادة الثانية على أن ينشر في الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونصت المادة الثالثة منه ينفذ هذا القرار من تاريخه ويلغى ما قبله من قرارات بهذا الشأن.

فيما نصت المادة الرابعة بأن تخطر لجنة شؤون الأحزاب بالقرار.

وكان حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أقر خلال الأيام الماضية عدد من التشكيلات لهيئات مكاتب الحزب.

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