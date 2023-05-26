أمين مساعد "الشعب الجمهوري" بالداخلة: الحوار الوطني خطوة أساسية لتعزيز الديمقراطية

قال سمير طاهر محمود، أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، إن الحوار الوطني هو خطوة أساسية نحو تعزيز الديمقراطية في مصر، وركيزة أساسية من ركائز الجمهورية الجديدة.

وأضاف أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بمركز الداخلة، أن الحوار الوطني عملية تبادل الرؤى والتوافق يشترك فيها عديد من الفئات والأحزاب تهدف إلى تحقيق التفاهم والتشابه في الآراء والخروج على كلمه واحدة وأهداف واحدة تضع مصر على الطريق الصحيح في ظل الأزمات العالمية التي تحيط بنا وتأثرت بها مصر.

وأكد سمير طاهر، أن الحوار الوطني يتخطى مرحلة المناقشة أو المناظرة فهو تبديد الصورة النمطية التي تقوم عليها تحقيق التفاهم بين كل الأطراف الموجودة على طاولة الحوار الوطني في مختلف مناحي مصر، مؤكدًا أنه فور إطلاق الحوار الوطني من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بادر حزب الشعب الجمهوري في المشاركة إعلاءً للمصلحة العليا للبلاد بغض النظر عن التنافسية الحزبية.

وأوضح طاهر، أن الرؤية الثاقبة من القيادة السياسية في إقامة حوار وطني يجمع كل الأطراف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لوضع حلول ومقترحات وآراء تتبلور في الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية وتوحيد كل أطراف المجتمع لرؤية واحدة تحت شعار إعلاء المصلحة العامة وتكوين خارطة طريق تمهيدًا للدخول في الجمهورية الجديدة.

وأشار طاهر، إلى أن موعد الحوار الوطني جاء في وقته، مؤكدًا أن هناك تحديات كثيرة على مصر وضغوط اقتصادية أثرت على الوضع الخارجي مثل الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها كوفيد 19 والتضخم العالمي الذي أصاب جميع دول العالم وما يحدث في السودان وما حدث في ليبيا كل هذا ينعكس سلبًا على الاقتصاد المصري.

وأكد طاهر، أن من أهم أهداف الحوار الوطني، هو تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة، والوصول لحلول للقضايا الأكثر إلحاحًا التي تهم المواطن المصري، والكشف عن كوادر مؤهلة في كل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضمان حياة كريمة تليق بالمواطن المصري والنقاش حول آليات تحقيقها في جميع المجالات، ودعم جهود التوافق عن طريق بناء جسور الثقة والاحترام متبادل.