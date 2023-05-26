الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لحصر الخسائر.. المعمل الجنائى يعاين موقع حريق مخزن بلاستيك بكرداسة

حريق مخزن
حريق مخزن

عاين خبراء المعمل الجنائي بالجيزة موقع حريق مخزن كرداسة عقب السيطرة على النيران، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، كما تم الاستماع لأقوال مالك المخزن والعاملين به، لكشف ملابسات الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

كانت غرفة النجدة بالجيزة، قد تلقت إخطارا يفيد بنشوب حريق بمخزن في كرداسة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل بمخزن بلاستيك، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الأكثر قراءة

تراجع جديد لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 26-5-2023

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

الإسكان: تنفيذ 4340 وحدة سكنية لمنخفضى الدخل

"إكساد ": تنفيذ 20 مشروعا مع منظمة مكافحة الجوع لمساعد الأسر الريفية

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

بعد إعلان الدولة عن دعمه.. كيف تفاعلت السوشيال ميديا مع أحمد بغدودة؟ (تحليل البيانات)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى لنقابات العمال يقرر مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية

الاحتلال يعتقل مواطنًا ويصيب العشرات بالاختناق فى بلدة بيت أمر

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات