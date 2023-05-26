لحصر الخسائر.. المعمل الجنائى يعاين موقع حريق مخزن بلاستيك بكرداسة

عاين خبراء المعمل الجنائي بالجيزة موقع حريق مخزن كرداسة عقب السيطرة على النيران، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، كما تم الاستماع لأقوال مالك المخزن والعاملين به، لكشف ملابسات الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

كانت غرفة النجدة بالجيزة، قد تلقت إخطارا يفيد بنشوب حريق بمخزن في كرداسة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل بمخزن بلاستيك، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.