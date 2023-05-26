الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الحوار الوطنى.. داليا مجدى عبدالغنى: إنجاز جديد للدولة المصرية

داليا مجدي عبد الغني
داليا مجدي عبد الغني

ثمنت الدكتورة داليا مجدي عبدالغني، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني، موضحة أنها تؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بوجهات النظر المتباينة لكل فئات المجتمع ورغبتها في مشاركة الجميع في حوار وطني يهدف لتحقيق المصلحة العامة في ظل احترام الرأى الآخر. 

وأضافت عبدالغني، في تصريح خاص لـ"الدستور": «هذا الحوار لاشك سيعين الدولة على ترتيب أولوياتها لا سيما فى ظل التحديات الاقتصادية التى توجة العالم بأكمله». 

وواصلت: «في الحقيقة أن أول درس سيتعلمه المواطن المصري من الحوار الوطني هو أن حق الاختلاف مكفول للجميع خاصة لو كان يصب في النهاية لصالح الوطن الحبيب».

وتابعت عبدالغني: «نأمل أن يكون نتاج عرض كافة الأطروحات والرؤى المختلفة هو عرض كافة المشاكل بموضوعية شديدة ومحاولة إيجاد حلول منطقية وواقعية لها».

واختتمت بأن الحوار الوطني إنجاز جديد للدولة المصرية، حيث نجحت على مدار عام كامل في التواصل مع كل القوى الحزبية والسياسية بمختلف توجهاتها من أجل الوصول إلى حوار وطني شامل.

الرئيس السيسي الدكتورة داليا مجدي عبد الغني داليا مجدي عبد الغني

الأكثر قراءة

تراجع جديد لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 26-5-2023

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

الإسكان: تنفيذ 4340 وحدة سكنية لمنخفضى الدخل

"إكساد ": تنفيذ 20 مشروعا مع منظمة مكافحة الجوع لمساعد الأسر الريفية

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

بعد إعلان الدولة عن دعمه.. كيف تفاعلت السوشيال ميديا مع أحمد بغدودة؟ (تحليل البيانات)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى لنقابات العمال يقرر مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية

الاحتلال يعتقل مواطنًا ويصيب العشرات بالاختناق فى بلدة بيت أمر

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات