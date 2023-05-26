الحوار الوطنى.. داليا مجدى عبدالغنى: إنجاز جديد للدولة المصرية

ثمنت الدكتورة داليا مجدي عبدالغني، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني، موضحة أنها تؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بوجهات النظر المتباينة لكل فئات المجتمع ورغبتها في مشاركة الجميع في حوار وطني يهدف لتحقيق المصلحة العامة في ظل احترام الرأى الآخر.

وأضافت عبدالغني، في تصريح خاص لـ"الدستور": «هذا الحوار لاشك سيعين الدولة على ترتيب أولوياتها لا سيما فى ظل التحديات الاقتصادية التى توجة العالم بأكمله».

وواصلت: «في الحقيقة أن أول درس سيتعلمه المواطن المصري من الحوار الوطني هو أن حق الاختلاف مكفول للجميع خاصة لو كان يصب في النهاية لصالح الوطن الحبيب».

وتابعت عبدالغني: «نأمل أن يكون نتاج عرض كافة الأطروحات والرؤى المختلفة هو عرض كافة المشاكل بموضوعية شديدة ومحاولة إيجاد حلول منطقية وواقعية لها».

واختتمت بأن الحوار الوطني إنجاز جديد للدولة المصرية، حيث نجحت على مدار عام كامل في التواصل مع كل القوى الحزبية والسياسية بمختلف توجهاتها من أجل الوصول إلى حوار وطني شامل.