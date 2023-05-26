الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الحوار الوطنى.. السيد نجم: أرجو الإبقاء على المحور الثقافى منفصلًا

السيد نجم
السيد نجم

قال الروائي والكاتب السيد نجم، إن الدعوة للحوار الوطني هي التوجه ﺇلى مناقشة قضايا خلافية أو أفكار ملحة، والبحث عن حلول حولها بقدر من التفكر والروية، مع مراعاة مصالح ومنافع الجميع، والدعوة ﺇلى حوار بين مجمل التيارات الفكرية والتوجهات الأيديولوجية الوطنية من الأمور المحمودة.

وأضاف نجم في تصريح خاص لـ"الدستور": «هنا يجيء بدء المناقشات لعدد من المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية (الأخيرة تتضمن المحور الثقافي)، من الأخبار المجتمعية المهمة، لكونها مرتبطة بالهم الوطني وعلاقته بالفرد أو المواطن العادي، وبما يتعلق بالمشاكل اليومية الحياتية، بشكل مباشر وغير المباشر».

وتابع: «من حيث زمانه، فهو زمن البحث عن المستقر والحلول المستدامة في الجوانب الاقتصادية والسياسية وبالتالي الاجتماعية والثقافية، وقد مرت البلاد بتلك الوقفة الفكرية في العصر الحديث خلال النصف الآخر من القرن الماضي، حيث انتهى التحاور بعدها بما عرف بـ(الميثاق الوطني) وكذلك (بيان 30 مارس)، حيث تشكلت في حينه جملة الأفكار المعبرة عن هموم وأحلام اﻹنسان المصري أثناء فترات البحث عن توجه يخدم مجمل المواطنين».

وواصل: «مع كل الآمال والأمنيات بحياة يومية مستقرة، لا يكفي التركيز على الجوانب أو المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والأخيرة تضمنت المحور الثقافي بعد أن كان المحور الثقافي منفردا وله همومه ونقاطه الخاصة». 

واختتم نجم: «لذلك كنت أرجو الإبقاء على المحور الثقافي منفصلا، لإعطائه ما يستحقه من البحث والدرس، فالثقافة في البداية والنهاية الأساس الصلب الذي يبنى عليه كل الأفكار السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

السيد نجم الحوار الوطنى الروائي والكاتب السيد نجم الحوار المحور الثقافي

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