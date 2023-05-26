في ذكرى ميلاده.. "الباقوري" وزير الأوقاف الذي تمنى إنشاء مكتبات ودور سينما بالمساجد

يعد أحمد حسن البارودي والمولود في مثل هذا اليوم من العام 1907،أول وزير للأوقاف بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952، وعرف عنه انفتاحه الفكري وآراءه الجريئة، ومنها تلك التي طرحها عبر صفحات مجلة الكواكب الفنية في عددها الـ242 والمنشور بتاريخ 20 مارس 1956.

وفي حديثه مع محرر الكواكب لطفي رضوان، صرح بأنه لا يمانع في ظهور الأئمة علي شاشة السينما، وذلك خلال رده عن سؤال حول استخدام السينما في الوعظ والإرشاد.

وأوضح "الباقوري": لقد فكرت أنا فضيلة الشيخ، في استخدام السينما والأفلام السينمائية، وفكرت في أن تخرج وزارة الأوقاف أفلاما كثيرة عن الإسلام وتعاليمه السمحة وأمجاده الخالدة.

كذلك فكرت في أن ألحق بالمساجد، دورا لعرض الأفلام، وستسمع قريبا عن مسابقة كبري بين الأدباء في تأليف القصص الإسلامية ذات العظة والمغزى، وسأخصص جوائز حسنة لأحسن القصص بحيث لا تقل الجائزة الواحدة عن القصة الواحدة، عن مائة وخمسين جنيها.

وتابع "الباقوري" ، ويأتي بعد ذلك دور إعدادها للسينما، وذلك يقتضي الأشراف الدقيق حتي تكفل سلامة الغرض منها، ورأيت كذلك أن أنشئ في المساجد الجديدة "صالة" كبري للمطالعة وإقامة الندوات، وهذه الصالة تصلح كذلك لعرض الأفلام السينمائية فيها، وعندئذ أدعو الجمهور إلي مشاهدتها مجانا، وهكذا تراني متحررا، ما دام التحرر يفضي بنا إلي تثقيف الشعب واستزادة أبناءه معرفة بأمور دينهم ودنياهم.

ــ ظهوري في الجريدة السينمائية تمثيل يدخلني زمرة النجوم

وحول إذ ما فكر أحمد حسن الباقوري قد فكر في تمثيل بعض من هذه الأفلام التي تزمع الأوقاف في إخراجها قال: أنني أمثل في كثير من الأوقات، فوقوفي في مواقف الخطابة وحديثي إلي الجماهير والتقاط هذه المناظر وعرضها في الجريدة السينمائية، ألا تري في هذه المشاهد كلها أنني دخلت فعلا في زمرة النجوم؟

ولكنني سأنزل إلي ميدان التأليف السينمائى، ولعل في نزولي إلي هذا الميدان ما يشجع الأدباء علي النزول فيه، فنظفر بأروع القصص عن مآثر الإسلام ومصر الحديثة.

وعن تعدد أنشطة وزارة الأوقاف ودخولها أكثر من مجال اقتصادي، فلماذا لا تنشئ المسارح قال أحمد حسن الباقوري: سنفعل هذا بعد أن ننتهي من إنشاء العمارات التي ارتبطنا بإنشائها، سأنشئ أكثر من مسرح وأكثر من دار للسينما، فتنفرج أزمة دور العرض وهكذا تبادر إلي تحقيق رغبات ما يريده الشعب.

ــ لا أمانع في ظهور عمرو بن العاص علي الشاشة

ويعود "رضوان" ويسأله: لماذا لا تعاون فضيلتك بنفوذك علي تذليل الصعاب أمام أولئك الذين يحاولون إنتاج أفلام إسلامية، تظهر فيها شخصيات الخلفاء الراشدين وأئمة المسلمين؟ فيجيب أحمد حسن الباقوري: إن إخواننا المسيحيين لم يجرأوا علي إظهار شخصية السيد المسيح في فيلم "الرداء" فكيف تطلب مني ذلك؟

ويستطرد: علي أنني سأخطو خطوة أخرى قد أخالف بها بعض علماء الأزهر الأجلاء، هي أنني لا أمانع في إظهار شخصيات أئمة المسلمين الذين برزوا في الميدان السياسي أكثر من بروزهم في الميدان الديني، كشخصية عمرو بن العاصو ومعاوية، وهارون الرشيد، ويزيد بن معاوية. أما الخلفاء الراشدون الأربعة فهذا ما لا أوافق عليه، إذ أن لهم قدسية خاصة.

وأريد أن أقول أن الإنتاج السينمائي المصري هزيل وفقير، ولهذا أخشي إذا ما تصدت شركة مصرية لإنتاج فيلم عن أمجاد الإسلام في صدر الدعوة الإسلامية، أن يجيئ فقيرا مشوها لا يتفق وجلال الموضوع.

ــ الباقوري: الأمريكيين والأوروبيين شوهوا التاريخ الفرعوني

ويمضي أحمد حسن الباقوري في حديثه لمجلة “الكواكب”، ويقول، وقد تسألني عما إذا كنت أوافق علي أن تتولاه شركة أمريكية؟ وأجيب أن لا، إن الأمريكيين والأوروبيين مغرضون، فقد شوهوا التاريخ الفرعوني، فما بالك بالتاريخ الإسلامي. أنك تعرف أنهم سلبوا شرف بناء الأهرام من المصريين ليعطوها لليهود، وقد كنت دائما أعارض في السماح بالتقاط المناظر ومشاهد لأفلامهم في بلادنا لأنني أعلم أنهم غير أمناء في كل ما يخص الإسلام والشرق.

ــ يعجبني صوت وغناء ليلي مراد

وفي نهاية حديثه يضيف “الباقوري” عن الأفلام التي يفضلها وممثليه المفضلين: أنني قليل التردد علي دور السينما، وقد شاهدت فيلم "حصار طروادة" فأعجبني كثيرا وأعجبت كذلك ببطلة الفيلم، فقد ماتت عبدة لا رأي لها وخرجت مع البطل وحوصرت طروادة وفني الشعب ثم جاء زوجها وأمسك بيدها فانصاعت له.

أما عن فنانته المفضلة يقول "الباقوري": أن أمينة رزق سيدة فاضلة علي ما أعتقد، ويعجبني في ليل مراد صوتها وغناؤها، وأنت تقول أن ليلي فوزي جميلة إذن فسأعجب بها علي مسئوليتك.