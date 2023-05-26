سحب متقطعة تغطى سماء البحر الأحمر.. والأرصاد تحذر من سقوط أمطار

تشهد بعض مدن محافظة البحر الأحمر وسلاسل جبالها ظهورًا للسحب الخفيفة والمتقطعة في أنحاء متفرقة بها، وذلك بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية سقوط أمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر، في بيانٍ لها صباح اليوم الجمعة، عن رفع حالة الاستعداد لمواجهة أي تغيرات في حالة الطقس، بجميع مدنها، ونشر سيارات المساعدة على الطرق الرئيسية للتعامل مع أي حالات طوارئ، وتقديم المساعدة للمواطنين حال سقوط أمطار، موجهةً تحذيرها للسائقين على الطرق السريعة بتوخي الحذر.

فيما تشهد حركة الملاحة البحرية بموانئ البحر الأحمر حالة من الاستقرار في حركة الصادرات والواردات على أرصفة موانئ الهيئة المختلفة، دون أي معوقات تعيق حركة الملاحة بسبب الطقس، حيث تم تداول 45 طن بضائع عامة ومتنوعة على موانئ الهيئة.