الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبوبكر الجندى: الحوار الوطنى وسيلة للتوعية بالقضية السكانية

أبو بكر الجندي
أبو بكر الجندي

أكد اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية الأسبق، أن الحوار الوطني وسيلة وأداة للتوعية بالقضية السكانية، لافتًا إلى أن القضية السكانية هي أم المشكلات والقضايا الملحة التي يعاني المجتمع المصري منها.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة على هامش مشاركته في الحوار الوطني، أن القضية السكانية تكون مشكلة عندما يختل التوازن بين النمو السكاني والموارد، وإن لم يحدث ذلك، فإن السكان يكونون أهم مورد لأي دولة لأنهم وسائل الإنتاج.

وأوضح أن المشكلة الواقعة الآن، أنه لا توجد لدينا موارد يمكنها زيادة خصائص السكان من تعليم وصحة وإسكان ومرافق، السكان في حاجة إلى المزيد من المصروفات التي لا تتوفر حاليًا وهذا سبب المشكلة الأساسي. 

وأوضح: "لكي ننمي مواردنا ونحصل على موارد تتناسب مع الزيادة السكانية، فإننا في حاجة إلى وقت طويل جدًا واستثمارات، والأسهل أن نوعي السكان بتقليل معدلات النمو حتى يحدث نوع من التوازن، والحوار الوطني وسيلة وأداة للتوعية بالقضية السكانية".

وشدد على أنه يجب أن يكون هناك مثل وزارة أو مجلس أو هيئة، بشرط أن تكون هذه الهيئة مستقلة وتابعة لمؤسسة الرئاسة مباشرة، وتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا في هذا الملف أمر مهم للغاية.

القضية السكانية الحوار الوطنى الزيادة السكانية المحور المجتمعي المجتمع المصري

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