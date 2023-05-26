السفارة الأمريكية بالخرطوم: واشنطن والرياض لاحظتا زيادة الالتزام بالهدنة فى السودان

قالت السفارة الأمريكية في الخرطوم، إن واشنطن والرياض لاحظتا زيادة وتيرة الالتزام بالهدنة في السودان، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، اليوم الجمعة.

ونصت الاتفاقية على مراقبة الهدنة عبر آلية مشتركة بين طرفي النزاع والوسطاء، بالإضافة إلى الصليب الأحمر الدولي.

ووقع الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" على اتفاقيات سابقة مشابهة دون الالتزام بها، وسط اتهامات متبادلة بينهما بشأن خرق الهدنة.

ورحبت قوى الحرية والتغيير بالاتفاقية الجديدة ودعت الطرفين بضرورة الالتزام ببنودها، وقالت في بيان إنها تتطلع إلى فتح ممرات آمنة من أجل خروج المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين.

وشددت على ضرورة الانتقال من الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار يمهد الطريق إلى مفاوضات سياسية تنهي الأزمة الحالية.