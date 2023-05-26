رئيس جهاز شئون البيئة: الدولة لم تكن بعيدة عن الاهتمام والتحول إلى الاقتصاد الأخضر

أكد الدكتور علي أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن الدولة لم تكن بعيدة عن الاهتمام والتحول إلى "الاقتصاد الأخضر"، حيث يعد هذا النوع من الاقتصاد إحدى الركائز المهمة في خطط التنمية المستدامة الشاملة التي تجري على المستوى الوطني، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة، كما أن دمج البعد البيئي في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" يحقق الاستخدام العادل والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، والاستثمار فيها، من أجل ضمان حقوق الأجيال الحالية وكذلك الأجيال المقبلة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور علي أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، في منتدى النمو الأخضر العالمي والمنعقد بدولة كوريا، وتحت رعاية وحضور رئيس الوزراء الكوري، الذي تنظمه وزارة البيئة الكورية، بحضور ممثلي أكثر من ٨٠ دولة وبهدف دعم الشراكة وتعميق أوجه التعاون في مجال البيئة بين الحكومة الكورية والدول المشاركة، وكذلك تشجيع مشاركة القطاع الخاص والشركات الكورية في مجالات الاستثمار في قطاع المشروعات البيئية.

وأشار الدكتور علي أبوسنة إلى أن الدولة المصرية في السنوات الأخيرة خطوت خطوات هائلة في التحول نحو تدعيم سياسات النمو الأخضر، وبدعم من القيادة السياسية التي وضعت حماية البيئة والحفاظ على الموارد على أولويات الدولة المصرية.

ولفت رئيس جهاز شئون البيئة إلى إطلاق وزارة البيئة مؤخرًا لوحدة الاستثمار المناخي والبيئي، بهدف فتح أسواق الاستثمار الأخضر، إضافة إلى تحفيز الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر والمرونة المناخية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحلية، مؤكدًا أن وزارة البيئة تعمل على تسهيل عمليات إقامة مشروعات تتصدى لآثار التغيرات المناخية في مجالات عدة، وأن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص في ملف التغيرات البيئية تصل إلى 28 مليار دولار حتى عام 2030.

وأكد رئيس جهاز شئون البيئة وعي الدولة والتزامها بالمشاريع الخضراء، مشيرًا إلى أن إحدى هذه السياسات البارزة هي استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة لعام 2035، التي وافق عليها مجلس الوزراء عام 2016. وتُحدد أهداف لمزيج الطاقة المستقبلي في مصر، حيث تشير الاستراتيجية إلى أنه ينبغي أن تسهم الطاقة المتجددة بنسبة 42% من إجمالي قدرة الطاقة بحلول عام 2035، كما تهدف أيضًا إلى تقليل الطلب على الطاقة بنسبة 18% بحلول عام 2035 من خلال زيادة الكفاءة.

وأشار الدكتور علي أبوسنة إلى الإعلان عن وثيقة سياسية مهمة أخرى في عام 2022 وهي الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050، حيث تتمثل الأهداف الرئيسية للإستراتيجية في الحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل الانبعاثات الملوثة الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز البحث والتطوير في التكنولوجيا الخضراء، وإنتاج الطاقة من المخلفات، واستخدام أشكال الطاقة البديلة مثل الهيدروجين الأخضر، كما أطلقت مصر تحديثًا لخطتها المساهمات المحددة وطنيًا في مصر، وتغطي الفترة حتى 2030، ويتماشى تحديث المساهمات المحددة وطنيًا مع سياسات التنمية وتغير المناخ في مصر، لافتًا إلى أنها تركز على ٣ قطاعات رئيسية: الغاز والبترول والكهرباء والمواصلات.

كما أكد رئيس جهاز شئون البيئة سعي الدولة المصرية لزيادة الاستثمار الأخضر، وأن الحكومة المصرية أصدرت ما يعرف بالسندات الخضراء، لتمويل المشاريع الخضراء، مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والنقل النظيف، وإدارة المخلفات وغيره، مشيرًا إلى أن مصر كانت أول دولة في إفريقيا والشرق الأوسط تُصدر السندات الخضراء في عام 2020.

وأضاف أبوسنة أن ركائز جهود الرئاسة المصرية للمؤتمر ليست وليدة الحدث، إنما زُرعت بذورها بريادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعمل المناخي منذ سنوات. فقد حرصت الرئاسة المصرية للمؤتمر من اليوم الأول على عقد اجتماعات تنسيقية يومية مع سكرتارية الأمم المتحدة لمتابعة الموقف اللوجستي وحل كل المشكلات الطارئة، وتمت إقامة المنطقة الزرقاء على مساحة 50 ألف متر مربع، والتوسع في إقامة المنطقة الخضراء على مساحة 20 ألف متر مربع، حيث راعت الرئاسة المصرية للمؤتمر إتاحة فرصة أكبر للمشاركات غير الرسمية في المؤتمر في تلك المنطقة التي أُقيمت تحت اسم "صوت الإنسانية"، والحرص على تمثيل منظمات المجتمع المدني في كلتا المنطقتين الزرقاء والخضراء.

وأوضح أبوسنة أن المؤتمر قد شهد زخمًا كبيرًا في الشق التفاوضي، ونقاشًا حثيثًا بين الجميع للوصول لاتفاقات مُرضية لمختلف أطراف المحور التفاوضي، خاصة في برنامج العمل الخاص، بالتوسيع العاجل الطموح للتخفيف، والإطار طويل الأجل لتحقيق هدف التكيف العالمي (GGA) بشكل جماعي، الذي يوفِّر المعلومات التي يمكن أن تساعد في تمكين التقدُّم وتحقيقه، وستُتَم مراجعته قبل التقييم العالمي الثاني.

كما أضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن ما تحقق على المستوى الإقليمي أبرز دور مصر الريادي لقارة إفريقيا من خلال تفعيل المبادرة الإفريقية للتكيف التي أطلقها رئيس الجمهورية، أما على المستوى الوطني، فقد نجحت مصر في حشد التمويل لبرنامج "نَوفَّى"، تنفيذًا جزئيًا لخطة المساهمات الوطنية المحدثة، مشيرًا إلى إطلاق العديد من المبادرات خلال المؤتمر.