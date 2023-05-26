توجيهات الرئيس السيسى للحكومة بإزالة المعوقات أمام المستثمرين تتصدر اهتمامات الصحف

أبرزت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الجمعة، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

فتحت عنوان "كل الفرص متاحة أمام المستثمرين.. الرئيس خلال افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة: الاستثمار يزيد الإنتاج والتصدير ويخفض فاتورة الاستيراد ويوفر فرص العمل"، قالت صحيفة "الأهرام" إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بإزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين المصريين والأجانب، للاستفادة من الفرص التى تتيح زيادة الإنتاج والتصدير، والحد من الاستيراد، مؤكدًا أن ضخ الاستثمارات يزيد الإنتاج والتصدير، ويخفض فاتورة الاستيراد، ويوفر فرص عمل جديدة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال افتتاح الرئيس السيسي، أمس، مجمع مصانع إنتاج الكوارتز في العين السخنة بالسويس، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وقال الرئيس، "المبلغ الذي أنفقته الدولة على إنشاء المصنع، المقدر بنحو 700 مليون دولار، ستستعيده خلال ثلاث أو أربع سنوات من عوائد المشروع"، موضحًا أن تكلفة إنتاج المصنع قد تظهر كبيرة، لكن فى الوقت نفسه إذا لم تتخذ الدولة هذه الإجراءات فلن نتحرك إلى الأمام".

- الرئيس السيسي: ما يتم افتتاحه من مشروعات متاح للمستثمرين المصريين والأجانب

وأكد أن ما يتم افتتاحه من مشروعات متاح للمستثمرين المصريين والأجانب، وأيضًا متاح للاستثمار في البورصة، لمساعدة المواطنين على الاستثمار في فرص لها عائد جيد.

وأبرزت الصحيفة أن الرئيس السيسي وجه بإجراء دراسة تكلفة المراحل المقبلة من المجمع الصناعي، والعوائد المنتظر تحقيقها منها، وعرضها عليه، ليتم اتخاذ قرار فى ضوء ذلك، والإسراع فى الانتهاء من كل المراحل المستقبلية من المجمع، مشيرًا إلى أن حجم المشروع، ودراسة الجدوى والبيانات الخاصة به، تؤكد أنه سيلقى نجاحًا كبيرًا، ويعود بدخل كبير، منوهًا بأن مصر تملك المواد الخام التى تساعدها على توطين هذه الصناعة.

وأكد الرئيس الحرص إزالة أى معوقات أمام الهيئة المصرية للثروة المعدنية أو أية مؤسسة أخرى، مشددًا على أن كل الفرص متاحة أمام المستثمرين.

- وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور

وتحت عنوان "الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية.. آمن" نقلت صحيفة "الجمهورية"، تأكيد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور، مشيرًا إلى أن احتياطي القمح يكفي نحو 5.9 شهر.

وأضاف أن إجمالي حجم توريد القمح المحلي بلغ حتى الآن نحو 2.7 مليون طن، مشيرًا إلـى أن الاستهلاك المحلي يبلغ 800 ألف طن شهريًا.

وأوضحت الصحيفة أن الوزير أشار خلال الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا تحت عنوان "دعم القياسات لنظام الغـذاء العالمي"، إلى أن احتياطي مصر من الزيوت يكفي 5 أشهر، بالإضافة إلى سعي الوزارة لتوفير اللحوم الحية من كل الجهات بالتزامن مـع قــرب دخـول عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أنه قريبًا جدًا سيتم اسـتـيـراد لحوم مـن جيبوتي، وذلك بالتزامن مع استمرار تدفق اللحوم السودانية، منوهًا بأنه ستحدث انفراجة في اللحوم قريبًا.

- يتم حاليًا التعاون مع إيطاليا في سلاسل الإمداد

وأضافت الصحيفة أن الوزير أكد أنه يتم حاليًا التعاون مع إيطاليا في سلاسل الإمداد وهي تمثل أقرب شريك أوروبي لمصر من خلال التعاون في الإنتاج بالتبادل بين البلدين.

كما أكد الوزير أنه منذ اندلاع الحرب الروسية ــ الأوكرانية ارتفعت أسعار الحبوب بصورة كبيرة، خاصة أنهما يستحوذان على أكثر من 30% من الإنتاج العالمي للحبوب والزيوت، لافتًا إلى أن مصر واجهت بعض التحديات خـلال عمليات الاستيراد بسبب الحرب، فضلًا عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، لزيادة تكلفة الشحن ونقص المعروض بسبب الحرب.

وأشارت الصحيفة، إلى توضيح الوزير أن صعود أسعار النفط دفع أسعار السكر والزيوت للارتفاع ، حيث إنها تدخل في صناعة الطاقة، مؤكدًا أن قضية الأمن الغذائي أصبحت تشغل تفكير العالم الذي بدأ يعيد النظر في مفهوم العولمة بعد اضطراب سلاسل الإمداد في ظل الأزمات التي حدثت.