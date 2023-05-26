"الأرصاد": استمرار الأجواء الحارة.. وفرص لسقوط الأمطار اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، على أغلب أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن اليوم سيشهد استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة الذي نشهده منذ عدة أيام بسبب الكتل الهوائية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، و43 درجة مئوية في محافظات جنوب الصعيد نهارًَا"، لافتة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وتابعت: "سنشعر بالأجواء الحارة خلال فترات النهار، وذلك على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وأجواء شديدة الحرارة على المحافظات الجنوبية وشمال وجنوب الصعيد، لكن فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل يحدث انخفاضًا في درجات الحرارة، ولكن مع اعتدال الأجواء ليلًا والتي تصل فيها درجات الحرارة ما بين 23 و22 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى".

وأوضحت أنه من المتوقع، أن نشهد اليومَ نشاطًا للرياح تتراوح سرعاته ما بين 30 و40 كيلو متر على الساحة، وتحديدًا في الصحراء الغربية وجنوب الصعيد وسواحلنا الشمالية الغربية، وهذا النشاط سيكون مثيرًا للرمال والأتربة وانخفاض في الرؤية الأفقية.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد فرصًا لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد في مطروح والإسكندرية ومحافظات شمال الوجه البحري، وقد تكون رعدية على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر وجنوب الصعيد، كما ستمتد الأمطار إلى المناطق الداخلية، بحيث يكون هناك فرصًا لسقوط الأمطار على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض مناطق مدن القناة وشمال الصعيد.