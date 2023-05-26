الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مقتطفات من لقاء النائب العام بنظيره الروسي (فيديو)

المستشار حماده الصاوي
المستشار حماده الصاوي

نشرت الصفحة الرسمية للنيابة العامة فيديو لمقتطفات حول لقاء النائب العام بنظيره النائب العام لروسيا الاتحادية. 

وكانت أعلنت النيابة أمس عن لقاء جمع المستشار حماده الصاوي النائب العام بنظيره إيغور كراسنوف النائب العام لروسيا الاتحادية والوفد القضائي رفيع المستوى من أعضاء النيابة العامة هناك، في حضور  جيورجي بوريسينكو سفير دولة روسيا الاتحادية لدى القاهرة بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة. 
 

واستُهلَّ الاجتماع بجلسة ثنائية بين النائبين العامين بمكتب النائب العام، أعقبها اجتماع عام برئاستهما في حضور قادة وأعضاء من مكتبيهما بالنيابتين، وقد بدأ بكلمة للمستشار حماده الصاوي النائب العام لجمهورية مصر العربية والتي افتتحها بالترحيب بنظيره االنائب العام إيغور كراسنوف، ووفد النيابة العامة لروسيا الاتحادية، وتقدير قبولهم الدعوة التي وجهها لعقد تلك الزيارة التي هي انعكاس للعلاقات القضائية الثنائية التي تربط بين المؤسستين القضائيتين، وتعدُّ هي وسابقتها محطتين هامتين لتعزيز أواصر التعاون القضائي الدولي.

الأكثر قراءة

تراجع جديد لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 26-5-2023

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

ننشر نص البرقية التى أرسلها وزراء العمل والعمال العرب للرئيس عبدالفتاح السيسى

"قنصلية الثقافى" يستضيف مناقشة المجموعة القصصية "الليلة الأولى من دونك"

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه طعنا على يد والده بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية