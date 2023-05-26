مقتطفات من لقاء النائب العام بنظيره الروسي (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية للنيابة العامة فيديو لمقتطفات حول لقاء النائب العام بنظيره النائب العام لروسيا الاتحادية.

وكانت أعلنت النيابة أمس عن لقاء جمع المستشار حماده الصاوي النائب العام بنظيره إيغور كراسنوف النائب العام لروسيا الاتحادية والوفد القضائي رفيع المستوى من أعضاء النيابة العامة هناك، في حضور جيورجي بوريسينكو سفير دولة روسيا الاتحادية لدى القاهرة بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة.



واستُهلَّ الاجتماع بجلسة ثنائية بين النائبين العامين بمكتب النائب العام، أعقبها اجتماع عام برئاستهما في حضور قادة وأعضاء من مكتبيهما بالنيابتين، وقد بدأ بكلمة للمستشار حماده الصاوي النائب العام لجمهورية مصر العربية والتي افتتحها بالترحيب بنظيره االنائب العام إيغور كراسنوف، ووفد النيابة العامة لروسيا الاتحادية، وتقدير قبولهم الدعوة التي وجهها لعقد تلك الزيارة التي هي انعكاس للعلاقات القضائية الثنائية التي تربط بين المؤسستين القضائيتين، وتعدُّ هي وسابقتها محطتين هامتين لتعزيز أواصر التعاون القضائي الدولي.