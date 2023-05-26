مجمع إنتاج الكوراتز.. مشروع جديد لزيادة الدخل القومي (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول مجمع إنتاج الكوراتز، وأهميته كمشروع قومي جديد.

وأشار التقرير، إلى أن هناك أهمية كبرى توليها الدولة المصرية للمشروعات الاقتصادية والصناعية، لما تشكله من عائدات مهمة للاقتصاد الوطني، هذا فضلًا عن تشجيع وتوطين الصناعة، لاسيما التي تقوم باستغلال ثروات وموارد البلاد الطبيعية.

ويعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمجمع إنتاج الكوراتز بالعين السخنة، نموذجًا للمشروعات الاقتصادية الوطنية ذات العوائد الكبيرة، إذ يعد المشروع الأول من نوعه في مصر والدول العربية وأفريقيا.

كما يعد مجمع إنتاج الكوراتز، نموذج لتكامل العملية الإنتاجية بجميع مراحلها، حيث يعتبر معدن الكوارتز ثاني أكبر المعادن وفرة على سطح الأرض، فهو يتكون من جزء واحد من السيليكون، وجزئين من الأكسجين، ويأتي على شكل بلورات سداسية بأشكال وألوان عديدة.

ويشكل معدن الكوارتز قيمة كبيرة في صناعات عدة، لما يتمتع به من خصائص فيزيائية وكيميائية مميزة، إضافة إلى أنه يدخل في صناعة المجوهرات والأحجار الكريمة، والصناعات البترولية، والزجاج، والإلكترونيات، والأدوات العلمية، والساعات، وصناعات صب المعادن.

ويشتمل مشروع مجمع إنتاج الكوراتز على 5 مصانع، وهو مكون من مرحلتين، الأولى مكونة من مصنع واحد، وهو مصنع التكسير الأولى لخام الكوراتز على مساحة 250 ألف متر مربع، أما المرحلة الثانية فتشمل ثلاث مصانع على مساحة 300 ألف متر مربع.

ويعد الهدف الأساسي لمشروع مجمع إنتاج الكوراتز هو استغلال موارد مصر الطبيعية، بما يزيد القيمة المضافة لخام الكوراتز وزيادة الدخل القومي.