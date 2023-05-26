الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| رسالة محمد صلاح لجماهير ليفربول وأسعار الدواجن والبيض اليوم

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول عدد من الأخبار المتنوعة، والتي شملت العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

- محمد صلاح لجماهير ليفربول: خذلناكم.. أنا آسف

محمد صلاح

حرص محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، على توجيه رسالة اعتذار إلى جماهير الريدز بعد فشل التأهل إلى النسخة المقبلة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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- أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 26-5-2023 فى مصر

الدواجن

واصلت أسعار الدواجن تراجعها خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتسجل الفراخ البيضاء 62 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية.

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- دراسة جديدة تكشف عن الإصابة طويلة الأمد بفيروس كورونا

كورونا

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، عن دراسة جديدة أظهرت أنه بعد أكثر من عامين واستثمار ما يقرب من 1.2 مليار دولار.

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- رسميًا.. مرتضى منصور يعلن إرساله شكوى الزمالك للفيفا اليوم

مرتضي منصور

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، خلال مؤتمره الصحفي الذي عقد مساء اليوم بصالة محمد حسن حلمي، إرساله شكوى النادي إلى الفيفا.

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- عمرو رمزى يكشف قصة إخراج شعبان عبدالرحيم "مطواة" له ببرنامجه

الفنان عمرو رمزي

كشف الفنان عمرو رمزي، تفاصيل عن بدايته الفنية، مؤكدًا أنه كان يعمل مخرجًا في الفضائية المصرية.

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- بعد رفع "النقد الدولى" توقعات النمو للاقتصاد البريطانى.. ديلى ميل: ضربة كبيرة للحكومة الألمانية

النقد الدولي

أظهرت أرقام جديدة أن الاقتصاد الألماني، عانى من تراجع غير متوقع في الربع الأول من العام، مما وضع البلاد رسميًا في حالة ركود، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

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- حمادة هلال يطرح أحدث أغنياته "متحملاني" (فيديو)

متحملاني

طرح النجم حمادة هلال، أحدث أغنياته باسم "متحملاني"، عبر موقع  الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، وعدد من المنصات الرقمية.

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محمد صلاح ليفربول الإنجليزي أسعار الدواجن والبيض اسعار الدواجن كورونا فيروس كورونا مرتضى منصور الزمالك النمو للاقتصاد البريطانى الاقتصاد الالماني

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