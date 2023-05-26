موعد بدء الكنائس المصرية المختلفة لصوم الرسل 2023

تبدأ الكنائس المصرية المختلفة صوم الرسل، يوم الإثنين 5 يونيو المقبل2023 ويستمر على مدار37 يومًا متتاليًا، حتى يختتم يوم الأربعاء 12 يوليو 2023 بعيد استشهاد القديس بطرس وبولس.

ووفقًا لمصادر كنسية قالت في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، ان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يقضي خلوته في صوم الرسل في دير الانبا بيشوي بوادي النطرون، كعادة بطاركة الكنيسة الارثوذكسية خلال فترة الصوم.

وخلال صوم الرسل تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صلوات القداسات اليومية، بالإضافة إلى إقامة أكثر من قداسًا لمشاركة أكبر قدر ممكن من الأفراد في قداسات الصوم.

- إغلاق الأديرة



وخلال صوم الرسل تعلن الأديرة عن إغلاق أبوابها أمام الزوار، وذلك كعادة الرهبان والراهبات الأديرة بإغلاق أبواب الأديرة ومنع استقبال الزوار، وذلك لحاجة رهبان الأديرة بقضاء خلوة صوم الرسل، على أن تفتح أبوابها أمام الزوار صباح عيد القديسين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو المقبل.

- عيد العنصرة

وتزامنًا مع اقتراب صوم الرسل الذى يعقب عيد العنصرة، الذى حل فيه الروح القدس على التلاميذ عقب صعود السيد المسيح إلى السماء بـ10 أيام متتالية، حيث عرف بـ صوم الكرازة والخدمة والإرسالية لانه متعلق بالشهادة والكرازة للمسيح، ومن هذا المنطلق ترصد الدستور في سطور أبرز المعلومات عن الصوم وطقسه وعدد أيامه.

ويترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بدأ طقس عيد الرسل، مساء يوم الأحد 4 يونيو الجارى، بتسبحة عشية أحد العنصرة، كما يترأس أساقفة وكهنة الكنائس في مصر والمهجر الصلاة ذاتها كلٌ في إيبارشيته.

وطقس الصلاة عيد العنصرة يبدأ برفع بخور عشية وتسبحة نصف الليل الذى يوجد بها جزء خاص بعيد العنصرة "أى عيد حلول الروح القدس على التلاميذ".

وتستمر الصلاة طوال الليل بتسبحة العيد الفرايحي كطقس الأعياد السنوية، حتى صباح يوم الإثنين 5 يونيو ، والتى تبدأ بصلاة رفع بخور باكر الذى يقال خلالها لحن كيرياليسون ثلاث مرات ثم لحن القيامة ثن اللحن الشهير فى الكنيسة الأرثوذكسية "يا كل الصفوف السمائيين".

وعقب ذلك يصعد الكهنة بالمجامر والصلبان والشمامسة بأيديهم الشموع وأمامهم أيقونة القيامة المقدسة، ثم تبدأ الدورة وتقال عدة ألحان خاصة بصوم الرسل، حتى رفع بخور باكر صباح يوم الإثنين والتى تختتم بالقداس الإلهى.

ـ صوم الرسل

يعتبر صوم الرسل، هوأول صومه صامته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهو الصوم الأقرب لقلوب الخدام في الكنائس تحديدًا، حيث عرف بـ صوم الكرازة والخدمة والإرسالية لانه متعلق بالشهادة والكرازة للمسيح، ومن هذا المنطلق يكرس الخدام في الكنائس أوقاتهم للكرازة بتعاليم السيد المسيح من خلال دروس مدارس الأحد واللقاءات الروحية واللاهوتية والتربوية والتعيلمية الخاصة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كما أن صوم الرسل هو الصوم الوحيد على الإطلاق فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذى ليس له موعد ثابت أو عدد من أيام الصوم الثابتة، بل له حسابات خاصة ومختلفة منذ تم تأسيسه.